Die Idee hinter der rein elektrischen Version des MX-30 war durchaus ehrenwert. Die Batterie sollte so groß sein, wie es bei der Herstellung von den Emissionen her vertretbar ist, damit das Auto umgelegt auf den gesamten Lebenszyklus besser abschneidet als ein Diesel.

Heraus kam ein Akku mit 35,5 kWh und die daraus resultierende Reichweite war mit 200 km bescheiden.

Später wurde eine Version mit Range Extender nachgereicht, wobei sich Mazda an die Wankel-Tradition erinnerte und einen solchen Motor zur Stromerzeugung einbaute. Das war der MX-30 R-EV. Und während der rein elektrische MX-30 mittlerweile aus dem Sortiment genommen wurde, darf der R-EV bleiben und man hat ihn fürs neue Modelljahr upgedatet.

Auch der R-EV wird ausschließlich von einem Elektromotor angetrieben, etwaige Reichweitenängste nimmt einem der Verbrenner an Bord. Der Elektromotor leistet 170 PS, der Wankelmotor 75. Der Akku hat eine Kapazität von 17,8 kWh und wird vorzugsweise an der Steckdose geladen. Wenn der Wankel dauerhaft Strom erzeugt, treibt das den Spritverbrauch in die Höhe.

Was ist neu für den Modelljahrgang 2025? Der MX-30 bekommt ein auf 10,25-Zoll vergrößertes Zentral-Display, das Navigationssystem wurde aktualisiert und zeigt jetzt die verbleibende elektrische Reichweite auf der Karte an und schlägt Ladestationen entlang der Route vor. Integriert wurde zudem eine Online-Suchfunktion für Points of Interest (POI). Dazu kommt eine leichte Anpassungen der Außenlackierungen und der Innenraumfarben.