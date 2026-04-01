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Der vollständige Name klingt etwas sperrig: Leapmotor B10 Hybrid EV powered by Range Extender. Ursprünglich war die Bezeichnung für den Range Extender im Hause Leapmotor REEV, aber man hat sich wohl gedacht, dass irgendwas mit Hybrid im Namen eine nützliche Sache wäre, sind doch Autos mit Hybrid derzeit in Europa besonders angesagt. Der B10 wird also nunmehr neben der rein elektrischen Version auch als Hybrid - eben mit Range Extender zu haben sein. Die Technologie funktioniert so, dass der B10 grundsätzlich elektrisch fährt. Zusätzlich ist aber ein Verbrenner an Bord, der Strom erzeugt, aber nie direkt die Antriebsräder antreibt. Im Fall des Leapmotor ist es ein 1,5-l-Vierzylinder. Der Tankinhalt beträgt 50 Liter, dazu kommt der Stromspeicher mit 18,8 kWh - macht in Summe eine Reichweite von 900 km (wobei die rein elektrische Reichweite 86 km ausmacht).

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Wie fährt sich der B10 Hybrid? An den Fahrleistungen gibt es nichts auszusetzen, der E-Antrieb leistet 160 kW und damit beschleunigt das SUV flott genug. Nimmt der Verbrenner seine Tätigkeit auf, hört man das wohl, unangenehm laut wird das Geräusch aber nie. Als Range Extender kann der Verbrenner stets im optimalen Drehzahlbereich arbeiten.

Der Fahrer hat zudem einige unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl, wobei EV der gefragteste sein wird. Im Fuel-Modus kann man den Verbrenner priorisieren, ein Power+ Modus kombiniert E-Motor und Verbrenner, um mehr Leistung zu generieren (der Unterschied zum normalen E-Modus fällt aber nicht wirklich eklatant aus).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Leapmotor Auf den hinteren Sitzen hat man reichlich Platz

Der Energieverbrauch liegt bei rund 17 kWh plus 2,5 Liter auf 100 km. Ist der Akku leer und es arbeitet nur der Benziner, werden es rund 6 Liter sein (laut WLTP). Was ist uns bei der Testfahrt sonst aufgefallen? Der B10 fährt sich untadelig, die gefühllose Lenkung, die wir dem B10 Elektro nach der ersten Testfahrt bescheinigt haben, wirkte im Hybrid besser abgestimmt und exakter (aber immer noch weich). Für die Bedienung ist praktisch für alles der Touchscreen zu bemühen - wie bei chinesischen Autos üblich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Leapmotor Interieur im B10: Wichtig für die Bedienung ist der große Touchscreen

Leapmotor sieht die Range Extender Technologie als „pragmatische Brücke in die Zukunft“. Der CEO von Leapmotor International, Tianshu Xin, erklärt es so: „Wir haben uns dafür entschieden, unsere Autos auch mit Range Extender anzubieten, weil die Ladeinfrastruktur in Europa momentan noch nicht so entwickelt ist, wie in China. Es ist eine gut funktionierende Technologie und geeignet für Kunden, die beispielsweise längere Strecken fahren wollen.“