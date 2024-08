Anlässlich der Car Week in Monterey präsentiert Lamborghini den Nachfolger für den Huracan - genannt Temeraio. Beginnen wir gleich mit der betrüblichen Nachricht: Der formidable V10-Zylinder-Saugmotor ist bei Lamborghini damit Geschichte.

Wie beim Supersportwagen des Hauses, dem Revuelto, gibt es nun auch beim kleineren Lambo einen Hybridantrieb. Und gehört nach Eigendefinition zur Reihe der High Performance Electrified Vehicles (HPEV).

Was kann der Antrieb im Detail? Der neue Hybrid-Antriebsstrang kombiniert einen völlig neuen Doppelturbo-V8-Antrieb mit drei Elektromotoren. Der 4,0-Liter-V8-Biturbomotor arbeitet mit einem ölgekühlten Axialstrom-Elektromotor zusammen, der vollständig in das V8-Gehäuse integriert ist. Der Vortrieb wird von zwei Elektromotoren unterstützt, die bei Bedarf die Vorderachse antreiben. Der V8 ist der erste und einzige Serienmotor eines Supersportwagens, der eine Drehzahl von 10.000 U/min erreicht, erklärt man in Sant' Agata.

Damit einher soll eine entsprechende Soundkulisse gehen. “Beim V8-Biturbo nehmen Amplitude und Frequenz des Klangs mit steigender Drehzahl zu. Dank der flachen Kurbelwelle unterstreichen subtile Vibrationen je nach Motordrehzahl die Wahrnehmung der Kraft des Antriebs. Für die Insassen wird dadurch die Fahrt im Temerario ein unglaubliches Erlebnis für alle Sinne", sagt Dr. Rouven Mohr, Chief Technical Officer.

Der Antrieb des Temerario leistet 920 PS und sorgt für entsprechende Fahrleistungen. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Lambo in 2,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 340 km/h angegeben.