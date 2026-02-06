Mit dem abgelaufenen Jahr ist man bei Hyundai Motor Europe nicht unzufrieden. In den EU35-Märkten (EU, EFTA, Vereinigtes Königreich, Osteuropa und Türkei) wurden insgesamt 603.542 Pkw neu zugelassen, was einem Marktanteil von 4,2 % entspricht. Was aber Hyundai besonders stolz macht, ist das Plus von 24 Prozent bei den elektrifizierten Fahrzeugen. Die Elektrifizierung wird dabei weiter vorangetrieben. 2027 soll es von jedem Hyundai-Modell eine elektrifizierte Variante geben. Und das schließt Plug-in-Hybride bzw. Hybride genauso ein, wie Fahrzeuge mit Brennstoffzelle, sprich den neuen Nexo.

Die Produktoffensive bringt gleich fünf neue Modelle in den kommenden 18 Monaten und es werden Autos für die Kernsegmente B und C sein, wie HME-Chef Xavier Martinet erklärt.

Günstigstes Elektroauto bei Hyundai ist aktuell der Inster (Listenpreis 27.390 Euro, mit Bonus aktuell auch ab 21.390 Euro). Und das wird er auch bleiben, am Rennen um Elektroautos für unter 20.000 Euro werde man sich nicht beteiligen, erklärt Xavier Martinet. "Wenn man sich die angekündigten Fahrzeuge in dieser Preisklasse ansieht, wird die Reichweite deutlich niedriger. Wir denken, dass unser Auto die richtige Reichweite (bis zu 370 km, Anm.) zu bieten hat. Auch wenn er etwas teurer sein mag, so glauben wir, dass wir hier ein stimmiges Gesamtpaket anzubieten haben. Zu sehen, dass der Inster die Nummer eins bei den Elektroautos im A-Segment ist, was private Käufe betrifft, so ist das ein ermutigendes Signal. Bei Hyundai haben wir bei den Elektroautos auch ein sehr gutes Image, was die Technologie betrifft. Wenn die Kunden bei uns ein Elektroauto kaufen, so bekommen sie ein fortschrittliches Fahrzeug und daran soll sich nichts ändern", so Martinet.

Was steht bei Hyundai also an? Wichtiges neues Modell noch in diesem Jahr wird der Ioniq 3, ein kompaktes Elektroauto im Hatchback-Stil, das für Europa entwickelt wurde und in der Türkei vom Band laufen wird. Dazu stehen die Nachfolger für den Tucson - dem wichtigsten Modell von Hyundai, was Europa betrifft - Bayon, i20 und Kona in den Startlöchern.

