Honda bestätigt Comeback für den Prelude

Auf der Japan Mobility Show im vergangenen Jahr ließ Honda aufhorchen. Man zeigte eine Studie für eine mögliche Neuauflage des Sportcoupes Prelude. Nun erklärt Honda, dass die Studie beim Festival of Speed in Goodwood gezeigt wird und - was noch viel wichtiger ist - der Prelude tatsächlich ein Comeback als Serienfahrzeug feiert.

1978 erschien die erste Generation des sportlichen Coupes und vier weitere sollten folgen. Bis 2002 wurde der Prelude produziert, dann lief er ersatzlos aus.