Mitte 30, kein Führerschein: Wie es ist, der Spätzünder in der Fahrschule zu sein

Die Oma hatte auch keinen Führerschein. Fuhr 93 Jahre gut mit dieser Lebensentscheidung, bereut und vermisst hat sie nichts. Auch ich verspürte die vergangenen 34 Jahre kein Manko. Habe das Dasein auf dem Beifahrersitz perfektioniert und bin als Wienerin mit Bahn, Bim oder Bus von Geburt an verwöhnt.

Dennoch: Am 23. Oktober 2024 schloss ich in der Fahrschule Schwedenplatz den Ausbildungsvertrag für die Lenkberechtigung der Klasse B. Zum einen, um von Freunden und Familie nicht länger mit Bedrohungsszenarien drangsaliert zu werden (Was, wenn dein Fahrer mitten auf der Autobahn plötzlich ohnmächtig wird?). Zum anderen, weil ich den Schein beruflich und privat heuer tatsächlich gebraucht hätte.

Also geht es mit Mitte 30 erstmals in die Fahrschule. Wissend, unter all den Anfängern vermutlich die Älteste zu sein.