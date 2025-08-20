Ford feiert den 60. Geburtstag des Transit. Ein Transporter, der für alle möglichen Zwecke und Betreiber richtig war. Vom Bäcker bis zum Landwirt, von der Dorf-Feuerwehr bis zur britischen Armee. Heute ist er der meistverkaufte Transporter der Welt.

Geschichte

Am 9. August 1965 begann Ford mit der Produktion in England. Ganz neu war der Name Transit nicht – Ford hatte seit den 1950er-Jahren einen Taunus Transit im Angebot, ab 1965 hieß es mit der Einführung einer neuen Generation nur mehr Transit. In den ersten drei Monaten nach Produktionsbeginn rollten ausschließlich geschlossene Kastenwagen mit kurzem Radstand vom Band. Es folgten die noch vielseitigere Ausführung mit langem Radstand sowie Fahrgestelle, Minibus- und Kombiversionen, die eine möglichst breite Palette an Einsatzzwecken abdecken sollten. Ab 1966 setzten Polizei, Bahn- und Energieunternehmen und sogar die britische Armee den Transit in ihren Fuhrparks ein. „Jeder Ladenbesitzer, Bauunternehmer, Handwerker, Rettungswagenfahrer, Bäcker oder Urlauber findet mit dem Ford Transit ein Fahrzeug, das seinen besonderen Anforderungen entspricht“, hieß es 1965 in der originalen Pressemitteilung.