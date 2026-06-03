Fiat erweitert das Modellprogramm. Neu hinzu kommt nun ein großes SUV, genannt Grizzly. Und das ist gewissermaßen der große Bruder des Panda.

Viel verrät Fiat noch nicht zum Grizzly, von dem man nun das erste Foto zeigt. Allerdings steht fest, dass der Grizzly in zwei Varianten kommen wird, als klassisch gehaltenes SUV und als coupé-artig geformter Fastback. Der Grizzly kommt auf eine Länge von unter 4,50 Meter und ordnet sich im C-Segment ein.

Es wird erwartet, dass der Grizzly dieselbe Technik bekommen wird wie beispielsweise ein Opel Frontera oder ein Citroen C3 Aircross. Fiat kündigt, was die Antriebe betrifft, einen Multi-Energy-Ansatz an, wie man ihn von anderen Modellen aus dem Konzern kennt. Heißt, man wird den Grizzly mit Benzinern (auch hybridisiert) und auch als rein elektrische Version bekommen.

"Der Grande Panda markierte die Rückkehr von Fiat zu erschwinglichen Familienfahrzeugen. Mit dem Grizzly und dem Grizzly Fastback vervollständigen wir diese Modellpalette mit zwei Fahrzeugen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile zugeschnitten sind, aber dieselbe Idee teilen: clever, erschwinglich und tief in der Design-DNA von Fiat verwurzelt. Gemeinsam bringen sie Fiat mit einer vollständigen und stimmigen Modellpalette zurück ins Zentrum des Marktes für Familienmobilität", sagt Fiat-CEO Olivier Francois über das kommende SUV.