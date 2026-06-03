Ein großer Bruder für den Panda: Fiat bringt den Grizzly
Zusammenfassung
- Fiat bringt mit dem Grizzly und Grizzly Fastback ein neues Familien-SUV in zwei Varianten auf den Markt.
- Das C-Segment-SUV bietet verschiedene Antriebe, darunter Benziner (auch Hybrid) und eine vollelektrische Version.
- Marktstart ist 2026 in Europa, Nahost und Afrika; Fokus liegt auf Vielseitigkeit, großem Innenraum und Familienfreundlichkeit.
Fiat erweitert das Modellprogramm. Neu hinzu kommt nun ein großes SUV, genannt Grizzly. Und das ist gewissermaßen der große Bruder des Panda.
Viel verrät Fiat noch nicht zum Grizzly, von dem man nun das erste Foto zeigt. Allerdings steht fest, dass der Grizzly in zwei Varianten kommen wird, als klassisch gehaltenes SUV und als coupé-artig geformter Fastback. Der Grizzly kommt auf eine Länge von unter 4,50 Meter und ordnet sich im C-Segment ein.
Es wird erwartet, dass der Grizzly dieselbe Technik bekommen wird wie beispielsweise ein Opel Frontera oder ein Citroen C3 Aircross. Fiat kündigt, was die Antriebe betrifft, einen Multi-Energy-Ansatz an, wie man ihn von anderen Modellen aus dem Konzern kennt. Heißt, man wird den Grizzly mit Benzinern (auch hybridisiert) und auch als rein elektrische Version bekommen.
"Der Grande Panda markierte die Rückkehr von Fiat zu erschwinglichen Familienfahrzeugen. Mit dem Grizzly und dem Grizzly Fastback vervollständigen wir diese Modellpalette mit zwei Fahrzeugen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile zugeschnitten sind, aber dieselbe Idee teilen: clever, erschwinglich und tief in der Design-DNA von Fiat verwurzelt. Gemeinsam bringen sie Fiat mit einer vollständigen und stimmigen Modellpalette zurück ins Zentrum des Marktes für Familienmobilität", sagt Fiat-CEO Olivier Francois über das kommende SUV.
Der klassische Grizzly soll sich an Familien als vielseitiger, geräumiger und zugänglicher SUV richten. Der Fastback ist gedacht für längere Reisen und einen Lifestyle-orientierten Einsatz - und er verfügt auch über eine längere Ladefläche. Beide sollen über viel Platz im Innenraum sowie ein in dieser Klasse unübertroffenes Kofferraumvolumen verfügen, erklärt Fiat.
Der Grizzly und sein Fastback-Ableger basieren auf einer gemeinsamen globalen Plattform und sind für eine weltweite Kundschaft konzipiert. Die Grizzly-Modellfamilie wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Europa sowie im Nahen Osten und Afrika eingeführt.
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