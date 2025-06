Zusammenfassung Fiat bringt den elektrischen Grande Panda Das kantige Design erinnert an den Ur-Panda der 1980er-Jahre Der E-Antrieb leistet 83 kW/113 PS, die Reichweite liegt bei 320 Kilometer

Die Sympathien sind ihm sicher. Freundliche Blicke und sogar Leute, die einem zuwinken – ja, der neue Grande Panda kommt gut an. Allein, auch wenn Fiat auf ein kantiges Design so wie beim historischen Vorbild setzt, worauf es ankommt, ist das Kürzel Grande. Denn von den Abmessungen her hat der Grande Panda mit dem Ur-Panda der 1980er praktisch nicht mehr gemein. Vier Meter misst der neue Fiat in der Länge und mit der höheren Karosserie wirkt der Grande fast wie die Van-Variante des Alten. Sonst haben sich die Fiat-Designer aber redlich bemüht, optisch an den Ur-Panda zu erinnern, wo es nur geht. Das beginnt mit dem gestanzten Panda-Schriftzug an den Flanken und geht bis zum "Kühlergrill". Nur statt der Kühllufteinlässen trägt der Grande Panda nun eine Planke mit Pixel vor sich her. Klar, der Grande Panda von 2025 fährt elektrisch – alternativ gibt’s auch einen Hybrid, aber hier ist jetzt die Rede vom elektrischen. Stichwort Elektro. Man könnte auch ein Spiralkabel bekommen, das sich an der Front herausziehen lässt. Das hatte unser Testkandidat nicht, die Ladeleistung ist hier auch ziemlich überschaubar.

© Michael Andrusio

83 kW bzw. 113 PS leistet der Elektromotor im Fiat. Die Dynamik, die so erzeugt wird, ist freilich enden wollend. Aber dank Elektrocharakteristik beschleunigt man von der Ampel weg immer noch ausreichend flott und man bekommt keinen Tritt ins Kreuz (auch angenehm). Der Fiat ist fürs entspannte Cruisen im städtischen Bereich gerade recht und den Ausflug aufs Land braucht man auch nicht scheuen. 320 Kilometer Reichweite gibt Fiat an. Bei frühsommerlichen Temperaturen (wie bei unserem Test) wird man sich dem auch weitgehend annähern, im Winter muss man eher davon ausgehen, dass der Lithium-Eisenphosphat-Akku früher nach der Ladesäule verlangt. An einem DC-Lader kann man im günstigsten Fall mit 100 kW in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent nachladen.

© Michael Andrusio

Wie praktisch ist der Grande Panda im täglichen Gebrauch? Hier macht der Fiat gute Figur, das Platzangebot hinten ist gut, auch im Kofferraum findet sich genügend Stauraum. Wenn man etwas bemängeln will, dann dass die hinteren Sitze wenn umgelegt für eine Stufe im Ladeabteil sorgen.

© Michael Andrusio

Die verwendeten Materialien fühlen sich gut an und so wie außen durften die Designer auch innen ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen. Die Displays vorne sind von einem ovalen Rahmen eingefasst und Fiat will hier eine Hommage an die Teststrecke auf dem Dach der früheren Fiat-Fabrik geliefert haben (hierfür muss man schon ein profunder Kenner der Materie sein). Hübsch und praktisch zugleich ist das Ablagefach vor dem Beifahrer. Hier kann man Kleinzeugs unterbringen und Fiat verwendet hierfür Bambusfasern. Auch sonst ist das Angebot an Ablagen gut – auch fürs Smartphone hat man eine Fläche fürs kabellose Laden.

© Michael Andrusio