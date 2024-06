Bei Fiat endet nach 17 Jahren die Ära des klassischen 500. 2007 brachte Fiat den Kleinen im Retrolook auf den Markt und das Auto wurde ein voller Erfolg. Es sind auch nicht die sinkenden Verkaufszahlen, die nun das Ende besiegeln. Vielmehr sind es neue Vorschriften, was Sicherheit und Datenschutz betrifft (damit ist der Fiat nicht allein - auch der Porsche Macan mit Verbrenner wird Ende Juni aus dem Sortiment genommen).

Was dann vom 500er bleibt, ist die rein elektrische Version, der 500e. Der ist technisch up-to-date, allerdings waren die Verkaufszahlen zuletzt nicht wirklich hoch. 2023 wurden rund 65.000 elektrische 500 verkauft, was ihm in einigen Ländern wohl den ersten Platz in seinem Segment bescherte, dennoch musste die Produktion im Werk Mirafiori (wo auch Sportwagen für Maserati vom Band laufen) wegen zu geringer Nachfrage zuletzt pausieren.