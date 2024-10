Falscher Sprit im Tank: Was tun?

Man ist nur kurz unaufmerksam und schon ist es passiert: Der falsche Treibstoff fließt in den Tank. Da hilft es mitunter auch nicht, dass die Pistolen der Zapfsäulen für Benzin und Diesel eigentlich unterschiedlich groß dimensioniert sind.

Was also tun?

Benzin statt Diesel getankt

Vor allem moderne Dieselmotoren sind heikel und vertragen keinen anderen Treibstoff. Wenn man die Verwechslung noch während des Tankens bemerkt, so gilt: Nicht die Zündung einschalten und Motor keinesfalls starten. Das Benzin muss dann abgepumpt werden. Ist der Motor jedoch schon gelaufen, kann ein Austausch des gesamten Einspritzsystems einschließlich Hochdruckpumpe, Injektoren, Kraftstoffleitungen und Tank erforderlich sein. Das kann mehrere Tausend Euro kosten. Heftiges Nageln kündigt einen drohenden Motorschaden an, heißt es beim ÖAMTC. "In diesem Fall darf man nicht weiterfahren und muss das Fahrzeug schleppen lassen", erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. In jedem Fall gilt: Beachten Sie die Hinweise des Herstellers (Bedienungsanleitung) bzw. kontaktieren Sie die Werkstatt.

Diesel statt Benzin getankt

Auch hier gilt: Motor nicht starten. Bemerkt man die Fehlbetankung erst während der Fahrt, nach Möglichkeit sofort anhalten und den Motor abstellen. Finden Sie keine Hinweise in der Betriebsanleitung, setzen Sie sich mit der Werkstatt des Fahrzeugherstellers in Verbindung, rät der ADAC. Je nach Motor und Menge des falschen Kraftstoffs kann man entweder vorsichtig weiter fahren (und immer wieder richtigen Sprit nachtanken) oder aber es muss der Tank leer gepumpt werden. Schäden an Einspritzanlage und Abgas-Nachbehandlung sind nicht auszuschließen.

Falsche Oktanzahl

Hat man ein Auto, das eigentlich für den Betrieb mit Super Plus ausgelegt ist, mit Super betankt, ist es weniger heikel. Der Klopfsensor stellt sich auf die niedrigere Oktanzahl ein. Man sollte lediglich dem Motor in diesem Fall keine Höchstleistungen abverlangen, rät der ADAC. Hat man umgekehrt statt Super Super Plus getankt, stellt das kein Problem dar.