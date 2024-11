Das TP4 ist das allererste vollgefederte Carbon-E-Bike, bei dem der 3D-Metalldruck , eine Technik aus der Luft- und Raumfahrt, angewandt wurde. Diese innovative Technik ermöglichte eine Verkürzung die Prototyping-Phase, da sofort ein erstes funktionsfähiges und fahrbares Alu-Modell erstellt werden konnte, an dem Geometrien, Federungen und Komponenten erprobt wurden, erklären die Entwickler. Der TP4-Rahmen besteht aus verschiedenen Carbonfasern. Eine davon ist die hochmodulige T1000-Carbonfaser, die sich durch höchste Bruchfestigkeit auszeichnet und daher vor allem zur Verstärkung der am härtesten beanspruchten Bereiche wie Hinterbau und Lenkbereich eingesetzt wird.

Mit dem TP4 präsentiert Thok ein neues E-Mountainbike - in der Thok-Modellfamilie reiht es sich zwischen der „MIG“-Produktreihe (mit den All-Mountain AluE-Bikes) und den Enduros „TK01“- und „GRAM“ ein. Es ist laut Thok ein Mischung aus All Mountain und Enduro .

Das Flip Chip-System erlaubt, Lenk- und Sitzwinkel sowie die Tretlagerhöhe zu verändern und somit die Geometrie des Fahrrades den Anforderungen der Fahrer/innen anzupassen. Vorgesehen sind zwei Einstellungen: High und Low. In der Position High hat das Sitzrohr einen vertikaleren Winkel von 79° und einen Lenkwinkel von 64,5° . Diese Einstellung verleiht dem TP4 hervorragende Klettereigenschaften. Sie erlaubt dem Fahrer oder der Fahrerin eine Sitzposition für einen optimierten Pedaltritt, verhindert ein Aufbäumen des Fahrrads bei extremen Anstiegen und gewährleistet höchsten Grip. Wie ein All-Mountain ist es damit ideal für lange anspruchsvolle Trail-Abenteuer sowohl im Anstieg als auch bei der Abfahrt. In der Position Low öffnet sich durch das Tieferstellen des Tretlagers der Sitz- und Lenkwinkel um einen halben Grad, was dem TP4 einen stärkeren Enduro-Charakter verleiht und großen Spaß bei Abfahrten bieten soll.

Der Elektromotor kommt von Bosch (Performance Line CX) und leistet ein max. Drehmoment von 85 Nm bei einer Spitzenleistung von 600 Watt. Mit einem Gewicht von 2,8 kg ist er leicht und soll dabei sehr geräuscharm arbeiten. Der integrierte und abnehmbare 800Wh-Akku ist im Unterrohr des TP4 untergebracht. Das System ist auch mit 600Wh und 400Wh-Akkus kompatibel, da die Verstärkung des Sitzrohrs das Einsetzen schwächerer Akkus bei weiterhin tiefem Schwerpunkt möglich macht. Das TP4 kann auf Anfrage auch mit einem schwächeren Akku gekauft werden, wenn der Fahrer oder die Fahrerin mehr Wert auf geringeres Gewicht als auf große Reichweite legt. Außerdem kann der PowerMore Range Extender Plug&Play 250 Wh von Bosch hinzugefügt werden. Damit sind bis sechs verschiedene Kombinationen an Akkukapazitäten von 400 bis 1050 Wh möglich.