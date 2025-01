Elon Musks Verhalten lässt Autokäufer vor Tesla zurückschrecken

Laut neuesten Zahlen des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes musste Tesla im vergangenen Jahr kräftig Federn lassen. Keine andere E-Auto-Marke hat im Nachbarland so stark an Absatz eingebüßt wie Tesla. Die Neuzulassungen sacken um gut 26.000 auf knapp 38.000 ab. Das entsprach einem Marktanteil von 9,9 Prozent. Dadurch rutschte die Firma von Elon Musk vom zweiten auf den dritten Platz im deutschen Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) ab.

Vom E-Auto-Pionier zum Polit-Rüpel

Noch 2022 hatte sie an der Spitze gestanden. Experten erklärten die Schwäche des Autobauers zuletzt unter anderem mit einem Imageproblem, das auch auf Mehrheitseigner Musk und dessen politisches Engagement zurückgeht. Musk unterstützt den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Unter ihm soll Musk das neu geschaffene Ministerium für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency) führen.

Auf Effizienzsteigerung in den USA scheint sich Musk, der lange Zeit als E-Auto-Pionier galt, aber nicht zu konzentrieren. In Deutschland wirbt er offen für die rechtsradikale Partei AfD, in Großbritannien fordert er die Verhaftung von Premier Keir Starmer. Über sein soziales Netzwerk X scheut Musk auch nicht davor zurück, Politiker abseits des rechtsextremen Spektrums wüst zu beschimpfen. Den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete Musk etwa als "Trottel", Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist für ihn ein "Tyrann".