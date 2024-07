Wallboxentest: Das sind die besten Mobile Charger 2024

In regelmäßigen Abständen führen der ÖAMTC und seine Partnerclubs Tests von Wallboxen für das Laden von Elektroautos durch. Im ersten Test im Jahr 2024 lag der Fokus auf mobilen Ladeeinrichtungen, den sogenannten "Mobile Chargern". Diese können flexibel an verschiedenen Orten, wie beispielsweise am Zweitwohnsitz, an vorhandene Steckdosen angeschlossen werden. Im aktuellen Test wurden sieben Modelle hinsichtlich Sicherheit, Ausstattung, Funktion und App genauestens unter die Lupe genommen.

Die Ergebnisse des Tests zeigen, dass mobile Ladeeinrichtungen durchaus mit fest installierten Wallboxen mithalten können. Sechs der sieben getesteten Modelle erhielten die Bewertung "gut", während eines als "befriedigend" eingestuft wurde. Die Unterschiede lagen vor allem im Ausstattungsumfang und dem Preis, der von ca. 200 bis 1.500 Euro reichen kann, wie ÖAMTC-Techniker Florian Merker zusammenfasst.