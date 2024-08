Bislang hatten Kunden des ID.Buzz wenig Auswahlmöglichkeiten, wenn es um die Antriebskonfigurationen ging. Jetzt kommt allerdings Schwung in die Sache und die Akkugrößen und die Motorversionen werden vielfältiger. Zum "normal-großen" ID.Buzz mit 79-kWh-Batterie gesellte sich kürzlich der LWB (also die Version mit langem Radstand) mit 86-kWh-Batterie .

Nun erweitert VW das Antriebsportfolio nach unten und nach oben hin.

So kündigt man eine neue Einsteigerversion an, bei der ein 125-kW-Motor für den Antrieb sorgt. Der Strom wird dabei in einem 59-kWh-Akku gespeichert. Das soll für eine Reichweite von rund 330 Kilometer gut sein. Geladen wird an einer DC-Schnellladesäule mit bis zu 165 kW.

Auf der anderen Seite bietet VW vom ID.Buzz auch eine GTX-Version an. GTX heißt dabei nicht nur mehr Leistung - diesbezüglich kommt der stärkste Bulli aller Zeiten auf 250 kW (340 PS) - sondern auch Allradantrieb. Und auch beim GTX hat der Kunde die Wahl zwischen Standard-Größe in Verbindung mit 79-kWh-Akku und langem Radstand mit 86-kWh-Akku. Dabei kann der VW mit kleinerem Akku mit bis zu 185 kW Strom laden, mit 86 kWh sind es sogar 200 kW. Die Reichweite liegt bei 423 bzw. 475 Kilometer.

Mit dem stärkeren Antrieb steigt auch die maximale Anhängelast: Der ID. Buzz GTX mit Normalradstand erreicht eine Anhängelast von 1.800 kg (gebremst, bei 12 % Steigung), beim ID. Buzz GTX mit langem Radstand sind es 1.600 kg. Das heißt, die Anhängelast konnte damit gegenüber den heckgetriebenen Versionen um 800 kg bzw. 600 kg gesteigert werden.

Aktuell kostet der ID.Buzz als Pro bei uns ab 58.473 Euro, die Version mit langem Radstand kommt auf 65.587 Euro.