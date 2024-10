In den deutschen Medien war zuletzt viel über die neue Preisgestaltung beim ID.3 die Rede. Und wie günstig das Elektroauto neuerdings zu haben ist.

Gleiches gilt mittlerweile aber auch für Österreich. Das Basismodell Pure 125kW kostet bei uns 34.390 Euro. Zieht man die E-Förderung durch den Importeur und den VW-Fahrer-Bonus (1000 Euro), den es bei VW gibt, ab, kommt man auf 30.990 Euro - und kommt dann auch noch die staatliche E-Förderung dazu, landet man bei 27.990 Euro.

Zum Vergleich: Anfang des heurigen Jahres reduzierte VW bereits die Preise für ID.3, ID.4 und ID.5 und damit kostete der ID.3 - allerdings als Pro mit 150 kW - ab 39.890 Euro.

Der neue Einstiegspreis bezieht sich auf den ID.3 mit 125 kW (170 PS) in Verbindung mit 52 -kW-Akku.

Der neue Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw, Martin Sander, ist aktuell zufrieden mit dem Erfolg des ID.3. "Ich bin auch glücklich mit dem Design. Der neue ID.3 GTX zum Beispiel ist modern und attraktiv. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass der ID.3 noch mehr Marktpotenzial hat", erklärte Martin Sander am Rande des Pariser Autosalons. Dass man den ID.3 nun günstiger anbieten kann, hat auch damit zu tun, dass man die Kostenreduktionen, die bei VW erreicht, an die Kunden weitergeben kann, so Sander.