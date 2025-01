Aerodynamisch und leicht soll das Fahrzeug sein und Strom soll über die Solarpanele am Auto kommen. Um die entsprechende Aerodynamik sicherzustellen hat man sich an ein Traditionsadresse in der Autobranche gewandt, nämlich an Pininfarina in Italien. Lange Zeit war Pininfarina der Haus-und-Hof-Designer von Ferrari.

Man nutzte den eigenen Windkanal in Turin, um dem Solarauto einen herausragenden Cw-Wert zu verpassen. Und der liegt bei nur 0,13.