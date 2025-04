Polestar verpasst dem 2er ein Update, das vor allem Funktionen und Technologie betrifft. So sind mit dem Qualcomm Snapdragon-Prozessor schnellere Download-Geschwindigkeiten für fahrzeuginterne Apps, schnellere Reaktionszeiten innerhalb von Apps und Aktionen, eine verbesserte Reaktionszeit des Zentraldisplays und eine insgesamt flüssigere Leistung des Infotainment-Systems möglich.

Als zusätzliches Upgrade kann der Polestar 2 jetzt mit Bowers & Wilkins für Polestar ausgestattet werden. Dieses High-End-Audiosystem umfasst 14 Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 1.350 Watt. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Tweeter-on-Top-Technologie für verbesserte Klarheit und Präzision sowie Kontinuum-Mitteltöner, die Verzerrungen minimieren und so ein sattes Klangerlebnis bieten. Zu den Designmerkmalen gehören für die Marke charakteristische Elemente an den vorderen Türverkleidungen und Edelstahlgewebe an den hinteren Türverkleidungen.