Mit diesen Super-Akkus will CATL Lkw-Flotten elektrifizieren

Interessant dabei ist das Tectrans-Batteriesystem für den Transportbereich. Für schwere Lastkraftwagen stellt CATL zwei Produkte vor: die Tectrans T Superfast Charging Edition und die Tectrans T Long Life Edition . Die Superfast Charging Edition ermöglicht eine 70-prozentige Aufladung in nur 15 Minuten . Diese Schnellladefunktion soll die Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimieren und die betriebliche Effizienz von Flottenbetreibern steigern. Die komplexen Temperaturunterschiede innerhalb des Akkupacks werden dabei durch ein ausgeklügeltes Strömungskanalsystem präzise kontrolliert, wodurch die internen Temperaturunterschiede erfolgreich halbiert werden.

Die T Long Life Edition wiederum setzt mit einer außergewöhnlichen Lebensdauer von bis zu 15 Jahren oder 2,8 Millionen Kilometern neue Maßstäbe, erklärt CATL. Diese Langlebigkeit ist entscheidend für den anspruchsvollen kommerziellen Betrieb, insbesondere in hochfrequenten, energieintensiven Szenarien wie Hafenbetrieb und Schüttguttransport. Erreicht wird die lange Lebensdauer von Batterien für Schwerlastkraftwagen durch verschiedene Aspekte: Die Oberfläche der Anodenmaterialien wird modifiziert, um die Reaktivität zu verbessern und Nebenreaktionen weiter zu unterdrücken, wodurch die Übertragung von Lithiumionen erleichtert und eine Verlängerung der Lebensdauer der Batterie um über 20 % erreicht wird. Bei den Kathodenmaterialien hat CATL aktive Materialien mit hoher Strukturstabilität in lithiumreiche Materialien integriert, wodurch nicht nur die Energiedichte, sondern auch die Zyklenstabilität verbessert wird.

Beide Lkw-Editionen bieten dabei Reichweiten von bis zu 500 Kilometern.

CATL strebt zudem an, bis 2025 in der Batterieproduktion und bis 2035 in der gesamten Batterielieferkette Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das soll dazu beitragen, mehr als 40 Prozent der Emissionen während der Lebensdauer eines Elektrofahrzeugs zu reduzieren.