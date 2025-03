Zusammenfassung Neuer Mercedes CLA kommt als Elektroversion und als Hybrid

Preise noch nicht bekannt

Mercedes präsentiert die neue Generation der coupé-artigen Limousine CLA. Es ist das erste Modell einer neuen Fahrzeugfamilie und es wird den Mercedes sowohl rein elektrisch als auch mit Hybridantrieb geben. Dabei soll der elektrische CLA mit seinem niedrigen Verbrauch glänzen. Mercedes spricht vom "1-Liter-Auto für das Elektrozeitalter". In Zahlen heißt das, dass der CLA 250+ auf einen Verbrauch von 12,2 - 14,1 kWh/100 km kommt. Damit ergeben sich Reichweiten von bis zu 792 Kilometer. Auf der anderen Seite kann der CLA dank seiner 800-Volt-Architektur extrem schnell Strom nachladen. An einem DC-Lader "tankt" der Benz mit bis zu 320 kW. Binnen zehn Minuten kann so eine Reichweite von bis zu 325 Kilometer nachgeladen werden, rechnet Mercedes vor. Dazu wird der Elektro-CLA mit einer neuen Batterie-Generation ausgerüstet, bei der die gravimetrische Energiedichte um bis zu 20 Prozent erhöht werden konnte. Der Anteil an Kobalt konnte erfreulicherweise weiter reduziert werden. Die Batterie hat dabei eine Kapazität von 85 kWh. Ende des Jahres folgt ein weiteres Modell, das mit einer LFP-Batterie mit 58 kWh ausgestattet sein wird.

© Mercedes Der neue CLA kommt auf eine Länge von 4723 mm, der Radstand wächst auf 2790 mm.

Als erstes Mercedes-Benz Fahrzeug verfügt der elektrische CLA serienmäßig über eine luftseitige Wärmepumpe. Sie geht nicht mehr den "Umweg" über einen Wasserkreis und kann als sogenanntes MultiSource-Modell zudem drei Energiequellen parallel nutzen: die Abwärme des elektrischen Antriebs und der Batterie sowie die Umgebungsluft. Sie kommt mit rund einem Drittel der elektrischen Energie aus, die ein vergleichbarer Zuheizer für dieselbe Leistung benötigen würde. Der elektrische CLA wird in zwei Varianten angeboten. Als 250+ mit EQ-Technologie mit 200 kW Leistung und als 350 4matic mit EQ-Technologie mit 260 kW. Mercedes verbaut ein Zwei-Gang-Getriebe an der Hinterachse. Dabei ist der erste Gang sehr kurz übersetzt und soll für eine flotte Beschleunigung, eine hohe Anhängelast (bis 1,8 Tonnen) und Effizienz auch im urbanen Verkehr sorgen. Der zweite Gang ist für die Leistungsentfaltung bei hohen Geschwindigkeiten und für eine hohe Effizienz auf der Autobahn ausgelegt. Zudem erfolgen nahezu alle Bremsvorgänge vollständig per Rekuperation, erklärt Mercedes. Die Rekuperationsleistung beträgt bis zu 200 kW. Prinzipiell können die Modelle sogar bis in den Stillstand des Fahrzeugs elektrisch bremsen und so kinetische Energie zurückgewinnen. Der CLA ist auch für das bidirektionale Laden - Vehicle-to-Home (V2H) oder Vehicle-to-Grid (V2G) - ausgelegt. Günstig auf die Effizienz wirkt sich auch der gute Cw-Wert von 0,21 aus.

© Bild links: Mercedes, Bild rechts: Mercedes Links: Motorraum beim Hybrid, rechts: elektrischer CLA mit "Frunk"

Hybridantrieb Alternativ zum elektrischen CLA wird es auch eine Version mit Hybridantrieb - mit 48-Volt-Technik und einem ins Getriebe integriertem Elektromotor - geben. Bei innerstädtischen Geschwindigkeiten und wenn weniger als 20 kW benötigt werden, lässt sich mit den Hybridmodellen rein elektrisch fahren. Das sogenannte elektrische Segeln, also das effiziente Dahingleiten mit abgekoppeltem Antriebsstrang, ist bis zu einem Tempo von rund 100 km/h möglich. Die Besonderheit: Der Motor kann in allen acht Gängen rekuperieren, also bis zu 25 kW Energie zurückgewinnen. Als Verbrennungsmotor kommt ein Vierzylinder-Ottomotor mit 1,5 Liter Hubraum (mit Brennverfahren auf Basis des Miller-Zyklus) zum Einsatz. Genaue Leistungsdaten verrät Mercedes noch nicht, es soll den Hybrid aber in drei Leistungsstufen geben. Diesel ist keiner mehr im Angebot.

© Mercedes Interieur mit bis zu 3 Bildschirmen, der für den Beifahrer ist optional

Besonders stolz ist Mercedes auf das neue Elektronik-Architektur und bezeichnet den CLA als den intelligentesten Mercedes-Benz aller Zeiten. Der CLA ist das erste Fahrzeug, das vollständig über das unternehmensintern entwickelte Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) funktioniert. Durch das neue KI-gestützte System kann jedes Fahrzeug mit Supercomputern ausgestattet werden, die mit der Mercedes-Benz Intelligent Cloud verbunden sind. Dies ermöglicht kontinuierliche Overthe-Air-Updates1 für die wichtigsten Fahrzeugfunktionen. Dazu gehören erstmals auch die Fahrassistenzsysteme. Die neue MBUX-Generation ist das erste Infotainmentsystem in einem Automobil, das künstliche Intelligenz (KI) sowohl von Microsoft als auch von Google integriert. Details zu Marktstart und den Preisen hat Mercedes noch nicht verraten.