Mercedes setzt auf neue Plattform für Elektro und Hybrid

Auch bei Mercedes setzt man beim kommenden CLA auf eine Plattform, die sowohl reinen Elektroantrieb als auch Verbrenner-Hybrid ermöglicht. Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) nennt man in Stuttgart die neue Plattform.

Elektro

In der Elektroversion kommt ein 200-kW-E-Motor an der Hinterachse zum Einsatz. Dazu wird es auch eine 4matic-Version mit 80 kW Drive-Unit an der Vorderachse geben.

Besonders stolz sind die Mercedes-Entwickler auf die Effizienz. Der Wirkungsgrad auf der Langstrecke liegt bei 93 Prozent von der Batterie bis zum Rad und soll hohe Reichweiten auch im Realbetrieb bieten. Das Zwei-Gang-Getriebe am Hauptantrieb an der Hinterachse soll dabei nicht nur zur Effizienz beitragen, sondern auch dynamische Fahrleistungen ermöglichen. Dabei sollen Reichweiten von über 750 km möglich sein.

Erstmals setzt Mercedes-Benz auf eine 800-Volt-Elektroarchitektur. In Verbindung mit der Top-Variante der Batterie erlaubt diese Konfiguration High-Power-DC‑Laden mit bis zu 320 kW. Im Concept CLA Class entspräche dies einer nachgeladenen Reichweite von bis zu 300 Kilometern binnen zehn Minuten.