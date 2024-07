Magere 16 Prozent bewerten E-Mobilitäts-Infrastruktur in Österreich als "gut"

Stromer oder Verbrenner: Für viele Käufer ist diese Entscheidung eine Frage der vorhandenen E-Infrastruktur. Und laut einer aktuellen Umfrage gibt es hier großes Aufhol-Potenzial:

Denn trotz des steigenden Interesses an Elektrofahrzeugen – 51 Prozent der Befragten ziehen den Kauf eines Elektroautos grundsätzlich in Betracht – wird die E-Mobilitäts-Infrastruktur in Österreich weiterhin kritisch bewertet. Nur 16 Prozent der österreichischen Autobesitzerinnen und Autobesitzer bewerten die aktuelle Infrastruktur als gut oder sehr gut, vor zwei Jahren lag der Wert bei 13 Prozent.

Das zeigt die AutoScout24-Trendumfrage, die von Integral unter 500 österreichischen Autobesitzern durchgeführt wurde.