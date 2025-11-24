Korea-Premiere: Warum der Kia PV5 zum Van des Jahres gewählt wurde

Der Kia PV5 ist zum "International Van of the Year 2026" (kurz: IVOTY) gewählt worden. Die Auszeichnung wurde am 19. November 2025 im Rahmen der Transport-Fachmesse Solutrans im französischen Lyon vergeben. Für Kia ist es der erste Sieg bei diesem Preis und gleichzeitig das erste Mal, dass ein koreanischer Hersteller den Titel gewinnt. Die Jury besteht aus Nutzfahrzeugjournalisten aus 26 Ländern und bewertet seit 1992 technologische Innovation, Effizienz, Sicherheit und Umweltleistung neuer Transporter-Modelle.

Das Teilnehmerfeld Für die IVOTY-Ausgabe 2026 standen insgesamt neun Modelle zur Wahl. Neben dem späteren Sieger traten folgende Fahrzeuge an: Farizon SV

Ford E-Transit Courier

Ford E-Transit (Long Range)

Ford Transit Connect PHEV

Volkswagen Transporter

Volkswagen E-Transporter

Volkswagen Crafter

MAN TGE Der PV5 setzte sich somit in einer Auswahl durch, die sowohl vollelektrische Modelle als auch Plug-in-Hybride und klassische Nutzfahrzeugbaureihen der europäischen und chinesischen Hersteller umfasste. Offizielle Ranglisten jenseits des Gesamtsiegers veröffentlicht die Jury traditionell nicht; der Award wird ausschließlich an den Erstplatzierten vergeben.

Gründe für die Auszeichnung Laut Angaben in mehreren Pressemeldungen seitens des Herstellers und der Messe überzeugte der PV5 vor allem mit modularem Konzept und reinem E-Antrieb. Der Transporter basiert auf der neuen E-GMP.S-Plattform von Kia, die speziell für den Einsatz in leichten Nutzfahrzeugen entwickelt wurde. Die Cargo-Variante (L2H1) kommt laut Herstellersangaben auf bis zu 416 Kilometer Reichweite, die fünfsitzige Passenger-Version auf 412 Kilometer. Der Akku soll sich in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der PV5 auf der Ausstellung zudem durch einen Guinness-Weltrekord: Die Cargo-Version legte mit voller Beladung 693,38 Kilometer mit einer Batterieladung zurück, die größte jemals gemessene Distanz eines elektrisch betriebenen leichten Nutzfahrzeugs unter dieser Voraussetzung.