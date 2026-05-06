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Kein SUV, sondern ein Kompakt-Fließheckmodell ist der neue Ioniq 3. „Art of Steel“ nennt Hyundai die Designsprache des Ioniq 3. Klar definierte, bewusst reduzierte Volumen prägen hier die Oberflächen. Vor allem setzt der Ioniq auf eine gute Aerodynamik und man weiß, dass sich eine günstige Aerodynamik auch positiv auf die Reichweite eines Elektroautos auswirkt. Ein Aero-Hatch sei diese neue Art von Auto laut Hyundai und die Silhouette sei gleichermaßen auf aerodynamische Effizienz als auch auf ein großzügiges Raumangebot ausgelegt, erklären die Macher. In Zahlen bedeutet das einen cw-Wert von 0,263 und das ist ein durchaus guter Wert. Was die Abmessungen betrifft, so kommt der Ioniq 3 auf eine Länge von rund 4,16 m, bleibt also noch einigermaßen kompakt.

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Fürs Wohlbefinden an Bord sollen ein langer Radstand zum einen und ein flacher Boden zum anderen sorgen und der Kofferraum bietet ein Laderaumvolumen von maximal 441 Liter. Hier rechnet Hyundai 322 Liter im Kofferraum plus 119 Liter dank einer Megabox für Stauraum unter dem Kofferraumboden (optional) zusammen.

Den Ioniq 3 wird es mit zwei Batteriegrößen geben: eine mit 42,2 kWh für eine Reichweite von 344 Kilometer und eine mit 61 kWh für fast 500 Kilometer. Geladen wird standardmäßig an einem AC-Anschluss mit 11 kW, 22 kW gibt’s optional, und an einem DC-Anschluss dauert die Ladung von 10 auf 80 Prozent rund 29 Minuten.

Technisch basiert der Ioniq auf der Electric-Global Modular Platform (E-GMP) von Hyundai, wobei man hier auf eine 400-Volt-Architektur setzt. Für den Antrieb sorgen Elektroantriebe mit bis zu 107,8 kW/147 PS und 250 Nm Drehmoment - damit erreicht der Ioniq 3 170 km/h Spitze und beschleunigt in unter 10 Sekunden auf 100 km/h. Angetrieben werden hier die Vorderräder.

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