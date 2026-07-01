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Bis 1997 starteten von diesem Gelände aus die Phantom-Jets der NATO. Dann wurde das Flugfeld geschlossen und sukzessive zu einem Testgelände für die Autoindustrie umgewandelt. Wir sind zu Gast in Pferdsfeld im deutschen Hunsrück und dürfen hier die ersten Prototypen des Ioniq 3 testen. Mit dem „3er“ bringt Hyundai das nächste Modell der Ioniq-Familie. Und es ist, man muss es schon besonders betonen, kein SUV. Die Koreaner selbst bezeichnen das Auto als Aero-Hatch, also ein Kompakter, der Wert auf eine gewisse Windschlüpfigkeit legt. Das Design wiederum folgt dem neuen Art-of-Steel-Schema bei Hyundai und das Auto wirkt rundum gut proportioniert und durchaus sportlich.

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Markantes Merkmal außen ist die Pixelgrafik an der Front. Auf die Beleuchtung von Logos, wie sie andere Hersteller mittlerweile betreiben, habe man bewusst verzichtet, erklärt uns der Designchef. Stattdessen stehen die vier Pixel-Punkte für ein H. Ganz logisch, wenn man mit dem Morsecode vertraut ist. Mit seiner Länge von 4,16 m wäre der Ioniq zwischen Polo und Golf (wenn man die gut bekannte Konkurrenz aus Wolfsburg als Maßstab hernimmt) positioniert. Das Platzangebot ist durchaus fein, im Fond wird es vielleicht mit der Kopffreiheit eng, bedingt durch die abfallende Dachlinie, der Kofferraum ist mit 441 Liter ordentlich und mit der sogenannten Megabox gibt es zusätzlichen Stauraum unter dem Kofferraumboden. Das Interieur wirkt freundlich und das Lenkrad hat man unten und oben abgeflacht – letzteres, damit man einen guten Blick auf das kleine Fahrerdisplay hat. Mittig gibt’s einen großen Touchscreen und Hyundai verbaut im Ioniq 3 das Android-basierte Pleos-Connect-System. Der Fahrer kann hier viel nach eigenem Gusto konfigurieren, gleichzeitig hat man noch einige analoge Elemente beibehalten. Wie sich das System in der Praxis bewährt, werden spätere Tests noch zeigen.

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Als Ioniq fährt der 3er natürlich rein elektrisch. Hyundai bietet zwei Akku-Optionen an, mit 42,2 kWh und 61 kWh. Damit sollen Reichweiten von 344 bzw. 497 km möglich sein. Der Elektromotor leistet je nach Modell 99,5 bzw. 107,8 kW. Der Ioniq 3 wurde speziell für Europe entwickelt und dementsprechend fordernd war die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung, erklärt uns der zuständige Entwicklungschef im Konzern, der Deutsche Manfred Harrer. Dafür könne man aber die Erkenntnisse, die man im Technical Center von Hyundai Motor Europa gewinne, auf der ganzen Welt nutzen.