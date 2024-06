Gerüchte, dass Hyundai den kleinen Casper, der in Korea mit Verbrenner verkauft wird, elektrifiziert, gab es ja schon. Nun ist es fix: Der kleine Elektro-Hyundai kommt und wird Inster heißen.

Die offizielle Premiere gibt es Ende Juni anlässlich der Autoshow in Busan. Deswegen gibt es bislang nur Teaserbilder vom Hyundai. Was man aber schon erkennen kann, sind die markanten LED-Tagfahrlichter, die dem Inster sein Gesicht geben werden. Blinker und Rückleuchten sind in Pixel-Design gehalten.