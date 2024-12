Aus dem Macan stammt auch die Hochvolt-Batterie mit einer Bruttokapazität von 100 kWh. Drahtseildämpfer als Aufhängung absorbieren dabei die Stöße, die bei Wellengang und hoher Geschwindigkeit unweigerlich entstehen.

Das Elektroboot erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h (49 kn) und fährt (bei langsamer Fahrt) bis zu 100 Kilometer weit. Bei einer Cruising Speed von 41 km/h beträgt die Reichweite 45 Kilometer. DC-Laden kann man mit bis zu 270 kW (AC 11 kW).

Die 850 Fantom bietet Platz für bis zu sieben Passagiere. Für die Cockpit-Gestaltung waren das Studio F. A. Porsche in Zell am See und Style Porsche in Weissach beteiligt. Ein High-End-Audiosystem mit Bluetooth- und WLAN-Konnektivität zählt zur Serienausstattung. Es lässt sich über das 12 Zoll große Infotainment-Display steuern, in das auch Echolot und Kartenplotter integriert sind. Ebenso wie beim Macan wird auch ein zweiter Screen für den Co-Piloten angeboten. Polsterung in der Kajüte als auch Rumpf und Deck nach persönlichen Vorlieben gestalten.

Das Frauscher-Boot wird zunächst als limitierte First Edition angeboten, von der 25 Stück gebaut werden. Preis: ab 572.934 Euro netto.