Was kann der elektrische Puma? Der E-Motor leistet 124 kW/168 PS und beschleunigt den Gen-E in 8 Sekunden auf Tempo 100. Besonders stolz ist man bei Ford auf den Energieverbrauch - 13,1 kWh/100 km gibt man diesbezüglich an.

Der Strom wird in einem 43-kWh-Akku gespeichert und so soll der Puma auf eine Reichweite von 376 Kilometer kommen. An einem DC-Lader kann man mit bis zu 100 kW laden und somit kann man den Akku in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Optisch folgt der Gen-E dem bekannten Puma-Design - nur vorne gibts statt eines klassischen Kühlergrills eine geschlossene Front (die ein wenig an den Mustang Mach E erinnert).

Der Kofferraum bietet ein Laderaumvolumen von 527 Liter, dazu kommt vorne ein "Frunk" für nochmal 43 Liter.