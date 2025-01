Fiat-Chef Olivier Francois bringt das Dilemma auf den Punkt: Von den volumenstarken Modellen im wichtigen B-Segment wie dem Uno oder dem Punto bleibt den Italienern nur die Erinnerung.

Jetzt soll es der Grande Panda richten und wieder Kunden aus diesem Segment zu Fiat locken. Zum Verständnis und zur Einordnung: Es gibt nach wie vor den klassischen Panda (und das schon ziemlich lange), den man auch als Pandina mit zartem Off-Road-Look haben kann. Und der bleibt weiterhin im Angebot, zumal gerade die Italiener den Panda Fiat aus den Händen reißen.

Der neue Grande Panda spielt größenmäßig in einer anderen Liga, vor allem wenn man den kistenartigen Ur-Panda hernimmt. 3,99 Meter lang ist der Grande Panda und so trägt er den Namen zurecht. Damit gibt es auch ausreichend Platz für die Familie. Auch hinten sitzt man bequem und der Kofferraum bietet ein Volumen von 361 bzw. 412 Liter (je nachdem welche Antriebsart man wählt). Optisch gibt sich der Grande Panda kantig wie sein historisches Vorbild, will aber keinem Retro-Design folgen, erklärt uns der Designer. Kenner der Panda-Materie werden aber da und dort Details, die an den alten Panda erinnern, ausmachen.

Stolz sind die Entwickler auf das integrierte Ladekabel, das man an der Front herausziehen kann. Das ist ein lustiger Gag, die Ladeleistung ist mit maximal 7,4 kW aber überschaubar, sonst hat man aber einen „normalen“ Anschluss an der Seite.