Die neue Generation soll nun maßgeschneidert vor allem für Europa sein. Gebaut wird der Leaf (für den europäischen Markt) in Großbritannien. Das Auto gehört von der Optik her nun zu den Dingern, die man gemeinhin als Crossover bezeichnet, wirkt auf den ersten Blick elegant und wohlproportioniert – was man von der ersten Generation nicht wirklich behaupten konnte – und die verbesserte Aerodynamik sieht man dem Auto auch an. Technisch basiert der Leaf, so wie beispielsweise auch der Ariya, auf den CMF-EV-Plattform des Konzerns, ist kürzer als der Vorgänger und profitiert von einem besseren Packaging, also der Unterbringung der Technik im Fahrzeug.

Abseits von solch eher profanen Pluspunkten kann der neue Leaf aber noch ganz andere Dinge. Nicht nur, dass man mit Hilfe der Schaltpaddels die Rekuperation schön feinjustieren kann, bis hin zum One-Pedal-Drive, das auch bis zum Stillstand verzögern kann, mit Hilfe der Intelligent Distance Control kann die Rekuperation an die Verkehrsbedingungen angepasst werden. Der Leaf kann V2L (also Vehicle to load und so elektrische Geräte aufladen) und ist auch für künftige vehicle to grid Aufgaben gerüstet.

Was ist sonst aufgefallen? Nissan setzt innen auf zwei große Bildschirme (jeweils 14,3 Zoll groß) und in Sachen Infotainment auf Google samt den damit verbundenen Apps. Die Fahrstufen werden über Drucktasten in der Mittelkonsole angewählt.

Erster Fahreindruck

Bei einer erste kurzen Testrunde auf dem Testgelände von Millbrook in England, hat sich der Leaf vor allem als komfortables E-Auto erwiesen. Das Fahrwerk federt Unebenheiten brav heraus und so ist der Nissan vor allem fürs entspannte Dahinrollen ideal. Zwei Batteriegrößen stehen zur Wahl: 52 kWh für eine Reichweite von bis zu 436 Kilometer und 75 kWh für eine Reichweite von bis zu 604 Kilometer. Geladen wird je nach Akkugröße mit bis zu 150 kW an einem DC-Lader und Nissan wird E-Motoren mit 160 bzw. 130 kW anbieten. Damit beschleunigt man flott, bekommt aber keinen Tritt ins Kreuz.