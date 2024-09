Elektro Pick-up Maxus eTerron 9 kommt 2025

Antriebstechnisch setzt der Maxus auf zwei Elektromotoren : Die beiden Permanentmagnet-Synchronmotoren entwickeln 125 kW/170 PS vorne bzw. 200 kW/272 PS an der Hinterachse, woraus sich eine Systemleistung von 325 kW/442 PS ergibt. Dank zwei Motoren fährt der Pick-up mit Allradantrieb . Der Fahrer hat ein All-Terrain-System (ATS) mit sechs voreingestellten Fahrmodi zur Verfügung, die von „Normal“ bis „Schlamm“ und „Sand“ reichen. Zudem lässt sich ein benutzerdefinierter Modus individuell konfigurieren.

Der Strom wird in einem 102-kWh-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) gespeichert. Das soll für eine Reichweite von 430 Kilometern gut sein. Geladen wird mit bis zu 115 kW an entsprechenden Schnellladestationen. Neu ist auch das 9-Kanal-Belüftungssystem, das zur optimalen Batterietemperatur beiträgt. Zusammen mit einer effizienten Energierückgewinnung verbessert das Wärmemanagement die Reichweite im Winter um 18 Prozent gegenüber bewährten Elektroautos, erklärt man bei Maxus.

Praktisch ist die serienmäßige „Vehicle to Load“-Funktion (V2L) des Pick-ups. Neben mehreren 2,2-kW-Steckosen im Frunk (unter der vorderen Haube) und an der Ladefläche gibt es auch einen externen 6,6-kW-Anschluss, an den sich beispielsweise die Werkzeuge von Handwerksbetrieben bzw. E-Bikes und Kühlboxen im Campingurlaub anschließen lassen.