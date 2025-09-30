E-Auto an der Haussteckdose: Wenn das Laden zur Gefahr wird

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Laden eines Elektroautos über eine normale Haushaltssteckdose ist praktisch, birgt aber Risiken, die viele Fahrer unterschätzen. Normale Schutzkontaktsteckdosen sind für Haushaltsgeräte ausgelegt, nicht für stundenlange Dauerbelastung mit hohen Strömen. Der ADAC weist darauf hin, dass Steckdosen nur kurzfristig mit bis zu maximal 16 Ampere belastbar sind. Bei längerem Laden drohen Überhitzung, Materialermüdung oder im Extremfall Brände. AutoBild beschreibt zusätzlich Schwachstellen wie schlechte Kontaktstellen, zu dünne Leitungen oder beschädigte Isolierungen, die unter Dauerbelastung thermische Probleme verursachen können. Verlorene Energie Neben der Sicherheitsfrage spielen auch Effizienz und Ladeverluste eine Rolle. Das ADAC-Prüfzentrum ermittelte, dass bis zu 24 Prozent der Energie bei der Wandlung von Netz- zu Batteriestrom und durch Leitungsverluste in Wärme verloren gehen. Bei kalten Außentemperaturen steigen diese Verluste noch einmal deutlich an, da die Batterie zunächst auf Temperatur gebracht werden muss. Gleichzeitig verlängert sich die Ladezeit: Bei einer typischen Ladeleistung von 2,3 Kilowatt (10 Ampere) kann ein mittelgroßer Akku 15 bis 30 Stunden benötigen, bis er vollständig geladen ist.

Selbstversuche zeigen Gefahren In Internetforen wie Reddit berichten Nutzer von eigenen Erfahrungen mit dem Laden von Elektroautos über Haushaltssteckdosen, wobei einige von Überhitzung und sogar Bränden berichten. Nutzer "Specialist_Neat_7170" schilderte beispielsweise im Jänner, dass er in seiner Garage über mehrere Monate hinweg sein Elektroauto mit einer klassischen Schuko-Steckdose aufgeladen hatte. Obwohl er das Netzteil als nicht übermäßig heiß empfand und das Auto nur zu 80% auflud, stellte er fest, dass die Steckdose bei längerer Belastung außergewöhnlich heiß wurde. Ein weiterer Nutzer berichtet von einer ähnlichen Situation, bei der die Steckdose nach längerem Laden überhitzt war, Rauch entwickelte und die Sicherung auslöste.

Der Selbstversuch zeigt: Nach einem langen Ladevorgang können bei einer Schuko-Steckdose Brandspuren entstehen. Im Ernstfall kann eine Überhitzung der Steckdose auch zum vollständigen Brand führen.

Als Notlösung möglich Ladeleistung, Materialqualität und Installation spielen eine entscheidende Rolle. Dauerbetrieb beansprucht Steckdosen, Kabel und Stecker stark, während alte Leitungen mit kleinem Querschnitt oder minderwertiger Verdrahtung zusätzlichen Widerstand erzeugen und eine Überhitzung sogar begünstigen. AutoBild und der ADAC raten daher, die Stromstärke von Haushaltssteckdosen mittels eigens dafür vorgesehener Vorrichtung auf etwa 10 Ampere zu reduzieren. Zusätzlich sollten die Steckdose und das Kabel vor jedem Ladevorgang auf Verschleiß, Staub oder Feuchtigkeit kontrolliert werden und die Umgebung trocken und gut belüftet zu halten. Dauerhaftes Laden über Schuko-Steckdosen sollte hingegen die Ausnahme bleiben, besonders in älteren Gebäuden. Trotz aller Einschränkungen kann das Laden an der Steckdose vertretbar sein, wenn es bewusst und vorsichtig erfolgt. Für Notfälle oder gelegentliches Laden unterwegs, wenn keine Wallbox oder öffentliche Ladesäule verfügbar ist, sei die Haushaltssteckdose eine Lösung, schreibt AutoBild. Entscheidend sei dabei die Begrenzung der Stromstärke, Überprüfung der Installation, hochwertiges Zubehör und das Vermeiden von Dauerbetrieb.

Ein sogenanntes "Mode 2-Notladekabel" mit integrierter Steuerungsbox soll Stromflüsse regulieren und Temperaturschwankungen sofort erkennen.