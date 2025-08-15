Volle Ladung in Minuten: Die schnellstladenden E-Autos am Markt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein kurzer Espresso, ein Blick aus dem Fenster der Raststätte – und schon ist das Elektroauto wieder für die nächste Etappe vollgeladen. Was vor wenigen Jahren noch eine Vision war, ist heute Realität: Dank 800-Volt-Technik schaffen es Fahrzeuge wie der Porsche Taycan Turbo, der Audi Q6 e-tron, der Hyundai Ioniq 5 und der Kia EV6, den Akku in nur rund 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent zu laden. Bei optimalen Bedingungen fließt bis zu 320 Kilowatt Leistung. Diese Werte sind nicht nur bloße Zahlen, sondern ermöglichen eine neue Geschwindigkeit auf langen Strecken. Der technische Clou: Die deutlich höhere Spannung im Vergleich zu den üblichen 400-Volt-Systemen halbiert die benötigte Stromstärke bei gleicher Ladeleistung. Das reduziert Wärmeentwicklung, erlaubt schlankere und leichtere Kabel, spart Material und fördert Effizienz. Im Ergebnis heißt das: kürzere Ladezeiten bei gleichzeitig geringerem Verschleiß.

Ladekurve beachten Doch es kommt nicht allein auf die maximale Ladeleistung an, sondern auch auf die sogenannte Ladekurve. Diese ist ein Indikator dafür, wie schnell ein Fahrzeug über den gesamten Ladeverlauf Energie aufnimmt. Der ADAC hat dazu über 60 aktuell erhältliche Elektromodelle getestet und herausgefunden: Viele Wagen starten mit einer hohen Leistung, doch diese bricht im Verlauf deutlich ein. Optimal bleibt der Ladebereich zwischen 10 und 80 Prozent, darüber sinkt die Leistung bei fast allen Modellen. Die Ladeeffizienz ist in diesen Fällen oft besser, wenn nicht bis 100 Prozent geladen wird. Zudem kritisiert der ADAC die mangelnde Transparenz der Hersteller bei realitätsnahen Ladeangaben und fordert eine einheitliche Kategorisierung, besonders hinsichtlich der Ladeleistung im Sommer- und Winterbetrieb.

Technischer Fortschritt Als Maß für Langstreckentauglichkeit definiert der ADAC ein Fahrzeug, das mindestens 300 Kilometer Reichweite fahren kann und in maximal 30 Minuten genug Energie für 200 Kilometer nachlädt. Dieses Kriterium erfüllen aktuell nur wenige Modelle, künftig sollen es allerdings mehr werden: Dank Plattformen wie der „Premium Electric“ von Audi und Porsche und der „E-GMP“ von Hyundai und Kia sollen neue Modelle der Hersteller in Zukunft konsequent auf 800 Volt ausgelegt sein. Die schnellsten Lader Beispiele für aktuelle 800-Volt-Modelle gibt es inzwischen in fast allen Fahrzeugklassen. Die Volkswagen Group war Vorreiter dieser Technik: Der Porsche Taycan und der Audi Q6 e-tron kombinieren extrem kurze Ladezeiten mit sportlichen Ambitionen. Auch der neue Porsche Macan Electric sowie die Audi-Modelle A6 e-tron und e-tron GT profitieren von dieser Architektur. Die Hyundai-Motor-Group setzt mit dem E-GMP-Baukasten bei Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 und Kia EV9 auf schnelle Ladeleistung und hohe Effizienz. Dieses Jahr folgen der Hyundai Ioniq 9 und der Kia EV9 GT als noch leistungsstärkere Varianten. In den USA nutzt General Motors seine 800-Volt-Plattform vor allem bei großen Pick-ups wie GMC Hummer EV, GMC Sierra EV und Chevrolet Silverado EV. Bei Tesla ist derzeit nur der Cybertruck mit dieser Spannung unterwegs, der luxuriöse Cadillac Escalade IQ ergänzt das Schnelllade-Portfolio aus Übersee. Stellantis bietet mit dem Maserati GranTurismo Folgore und dem offenen GranCabrio Folgore gleich zwei exklusive Sportmodelle mit 800-Volt-Technik an. Aus China kommen ebenfalls spannende Vertreter: Xiaomis SU7 Max, Xpeng G6 und G9 mit bis zu 320 kW Ladeleistung sowie die Lotus-Modelle Eletre und Emeya. Lucid Motors setzt mit dem Air und dem kommenden Gravity SUV sogar auf eine noch stärkere 900-Volt-Architektur, während Bugatti Rimac mit dem Nevera mit 730 Volt und 1.914 PS den Maßstab für elektrische Hypercars setzt.

