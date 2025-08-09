E-Ladepunkte: Wie schlägt sich Österreich im europäischen Vergleich?

Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) hat nun in einer Aussendung die Zahl der Ladepunkte in den europäischen Ländern verglichen. Und kam zu folgendem Ergebnis:

Laden, das große Thema bei allen E-Auto-Fahrern . Vor allem wenn man längere Strecken oder international unterwegs ist, stellt sich immer wieder die (nicht ganz stressfreie ) Frage, wo sich der nächste Ladepunkt befindet.

Am meisten Ladepunkte haben die Niederlande mit beeindruckenden 1.005 Ladestellen. Es folgen Belgien (655), Dänemark (598), Schweden (507) und Luxemburg (379). Aber auch Österreich hat sich in Sachen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im europäischen Vergleich gut positioniert: Man liegt mit 334 Ladepunkten pro 100.000 Einwohnern auf gutem Platz sechs.

Deutlich niedriger fällt die Ladepunktdichte in einigen großen Ländern aus. Deutschland beispielsweise kommt auf 189 Ladepunkte pro 100.000 Einwohner, Frankreich auf 234 und Spanien auf 94. Tschechien (59), Italien (98) und Slowenien (102) stehen noch schlechter da. Am unteren Ende der Skala stehen vor allem östliche Länder (siehe Bild.) Im Jahr 2024 gab es in der Europäischen Union durchschnittlich 199 Ladepunkte pro 100.000 Einwohner.

Ausbau der Lade-Infrastruktur

In Österreich stehen die Zeichen auf Ausbau der Lade-Infrastruktur: Mit dem Programm „eMove Austria“ bekennt sich die Bundesregierung zur Förderung der Elektromobilität, insbesondere durch gezielte Investitionen in die Ladeinfrastruktur.

„Wir haben heute eine flächendeckende und zuverlässige Ladeinfrastruktur für E-Pkw in Österreich“, sagt Andreas Reinhardt, Vorsitzender des BEÖ dazu. „Jetzt gilt es, den nächsten entscheidenden Schritt zu setzen: den zielgerichteten Ausbau des Ladenetzes für den Güter- und Schwerverkehr.“

Die geplanten Schnellladestationen an Autobahnen und Schnellstraßen sind laut BEÖ essenziell, um die Elektrifizierung auch im Güterverkehr voranzubringen. „Nur durch ein dichtes, benutzerfreundliches und vernetztes Ladeangebot kann Elektromobilität langfristig erfolgreich und für alle zugänglich sein“, so Reinhardt.