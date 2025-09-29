Hybrid, E-Auto oder Verbrenner: Wer liegt bei den Neuzulassungen in der EU vorne?

Ganz vorne steht ein Minus: Bis August 2025 gingen die Neuzulassungen von Pkw in der EU im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nämlich um 0,1 % zurück, obwohl sie den zweiten Monat in Folge ein positives Wachstum verzeichneten.

Von Jänner bis August 2025 wurden in der EU insgesamt 1.132.603 batterieelektrische Autos (BEV) neuzugelassen. Das ist ein Marktanteil von 15,8 Prozent. Ein Plus gegenüber dem Anstieg von 12,6 Prozent im gleichen Zeitraum 2024. Grafik: BEÖ, Daten: ACEA

1.132.603 neue batterieelektrische Autos



In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 wurden 1.132.603 neue batterieelektrische Autos zugelassen, was einem Marktanteil von 15,8 % in der EU entspricht - ein Anstieg gegenüber dem niedrigen Ausgangswert von 12,6 % im August 2024. Dennoch ist man laut ACEA damit immer noch unter dem Niveau, das in dieser Phase des Übergangs erforderlich wäre.

Drei der vier größten Märkte in der EU, auf die 62 % der Zulassungen von batterieelektrischen Autos entfallen, verzeichneten Zuwächse: Deutschland (+39,2 %), Belgien (+14,4 %) und die Niederlande (+5,1 %). Im Gegensatz dazu verzeichnete Frankreich einen Rückgang von 2 %, trotz eines positiven Zuwachses von 29,3 % im Jahresvergleich im August 2025. In Österreich gab es ein Plus von 44.5 Prozent für batterieelektrische Autos.



Die Zahlen für August 2025 zeigten auch, dass die Neuzulassungen von Hybrid-Elektroautos in der EU auf 2.485.069 Einheiten gestiegen sind, angetrieben durch das Wachstum in den vier größten Märkten: Frankreich (+30,5 %), Spanien (+29,3 %), Deutschland (+10,1 %) und Italien (+9,4 %). Österreich verzeichnet ein Plus von +31.8 Prozent.

Hybrid-Elektro-Modelle machen 34,7 % des gesamten EU-Marktes aus, womit sie weiterhin die bevorzugte Wahl der EU-Verbraucher sind.



Plug-in-Hybrid-Elektroautos beliebt

Die Zulassungen von Plug-in-Hybrid-Elektroautos steigen ebenfalls weiter an und erreichten im gleichen Zeitraum 631.783 Einheiten. Dies wurde durch Volumensteigerungen in Schlüsselmärkten wie Spanien (+99,9 %) und Deutschland (+61,2 %), aber auch Italien (+62,6 %) und Österreich (+ 63.1%) vorangetrieben. Infolgedessen machen Plug-in-Hybrid-Elektroautos nun 8,8 % der Kfz-Zulassungen in der EU aus, gegenüber 6,9 % zuvor.