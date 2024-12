Der DS N°8 ist serienmäßig mit dem aktiven Dämpfungssystem DS Active Scan Suspension ausgestattet. Das System analysiert den Fahrbahnzustand mithilfe einer Kamera am oberen Teil der Windschutzscheibe sowie mit vier Lagesensoren und drei Beschleunigungsmessern. Innerhalb von Millisekunden passt die DS Active Scan Suspension die Wirkung der Stoßdämpfer an.

Den Strom speichert der DS entweder in einem 74-kWh-Akku oder in einem 97,2-kWh-Akku . Den kleineren Akku gibt es nur in Verbindung mit Frontantrieb und einem 169-kW-Elektromotor. Den größeren Akku kann man mit 180- oder 257-kW-Motor haben. Mit dem stärkeren Motor erfolgt der Antrieb mittels Allrad.

Es wird das erste Auto der zum Stellantis-Konzern gehörenden Nobelmarke DS , das ausschließlich als Elektroversion angeboten wird. Die Rede ist hier von der Nummer Acht - das Auto heißt tatsächlich so: DS N°8 .

Mit welchen Reichweiten darf man rechnen? Mit kleinem Akku sind es 572 Kilometer, mit großem Akku und Allrad 686 Kilometer und mit großem Akku und Frontantrieb sollen bis zu 750 Kilometer machbar sein.

Die Batterie ermöglicht eine maximale Ladeleistung von 160 kW im Bereich zwischen 20 und 55 Prozent Aufladung (State of Charge). Bei entsprechender Vorkonditionierung ist der Akku an einer Schnellladestation in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen. Dies entspricht einer Reichweite von 200 Kilometern nach einer Ladepause von zehn Minuten. Der Onboard-Charger arbeitet mit 11 kW, einen System für 22 kW wird später optional verfügbar sein.

In der Klimaanlage das Kältemittel mehrfach verdichtet, verflüssigt und verdampft. Dadurch wird der Strombedarf für die Klimatisierung des Fahrgastraums um bis zu 40 Prozent reduziert, erklären die Entwickler.

Besonderheit an der Front ist der beleuchtete Kühlergrill mit vertikalen Linien. Zum ersten Mal ist bei einem DS Serienmodell das Logo DS im Kühlergrill beleuchtet und der DS N°8 ist auch das erste Modell der Marke, bei dem eine vertikale Lichtsignatur auch am Heck zum Einsatz kommt.

Innen präsentiert sich der DS nobel und soll vor allem viel Komfort bieten. Für die Sitze verwendet DS Schaumstoffe mit hoher Dichte in der Polsterung, dazu gibt's verstellbare Seitenwangen. Die Sitze verfügen über Massage-, Kühl- und Heizfunktion und dazu gibt es sogar einen DS Neckwarmer (so etwas kennt man sonst nur von Cabriolets). Auch die Sitze im Fond bieten eine Kühl- und Heizfunktion in der Sitz- und der Rückenfläche und die Rückenlehnen sind um bis zu 30 Grad neigbar.

Auffälligstes Element im Cockpit ist freilich das Lenkrad mit einer X-förmigen Anordnung der Speichen (inspiriert von Concept Cars von DS). Das Soundsystem des neuen DS N°8 ist eine Gemeinschaftsentwicklung von DS Automobiles und der französischen Premium-Audiomarke FOCAL. 14 Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 690 Watt wurden hierfür verbaut, zwei Lautsprecher im Dachbereich tragen zum klaren und dreidimensionalen Klang des Audiosystems bei.

Marktstart ist Mitte kommenden Jahres, einen Preis hat DS noch nicht genannt.