DS: Erstes Kennenlernen mit der Nummer Acht

Im Interieur präsentiert sich die No.8 luxuriös - wie man es von der Marke kennt. Das zentrale Instrumentendisplay hat eine Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll (26 cm), der Bildschirm des Multimediasystems in der Mitte der Armaturentafel misst 16 Zoll (41 cm) in der Diagonale. In der höheren Ausstattungsversion Étoile ist der Franzose mit einem speziellen Alcantara ausgestattet, das zu 68 Prozent aus recyceltem Material besteht. Besonderes Merkmal ist freilich das Lenkrad mit vier Speichen in X-Form. Es erinnert so mehr an ein Steuerrad in einem Schiff als an ein klassisches Lenkrad.

Marktstart für den DS No.8 ist im Sommer und bestellen kann man demnächst. Die Preise beginnen bei 58.000 für den FWD mit kleinem Akku. Das Topmodell mit Allrad kommt auf 75.200 Euro.