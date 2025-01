Der nächste Renault Twingo nimmt Gestalt an

Auf dem Autosalon in Brüssel zeigt man nun eine Weiterentwicklung der Twingo-Studie . Das Äußere wurde eher dezent geändert. Im unteren Teil der Frontpartie verbirgt sich nun ein Lufteinlass, die hinteren Radlaufverbreiterungen sind kleiner, und die schwarzen Stoßfänger verfügen über ein neues Wabenmuster aus dem 3D-Drucker. Die vorderen Türgriffe haben keine beleuchtete Umrandung mehr, in der Nähe des Außenspiegels wurde ein kleines Seitenfenster ergänzt, und die Form der Rückleuchten wurde verändert.

Es war durchaus überraschend, als Luca de Meo im Herbst 2023 die erste Studie für einen neuen Twingo präsentierte. Der kommende Twingo nimmt nun immer weiter Gestalt an.

Nun gibt Renault aber auch einen Einblick in das Interieur. So findet sich hier eine schwebend gestaltete, zylindrische Armaturentafel, die das digitale 7-Zoll-Kombiinstrument und ein zentrales 10,1-Zoll-Multimediadisplay beherbergt. Man setzt auch auf leicht zugängliche Ablagen unter dem Armaturenbrett für Taschen und Alltagsgegenstände sowie einen flachen Raum unter dem Zylinder, der sich über die gesamte Breite des Innenraums erstreckt. Hier können die Passagiere beispielsweise ihr Telefon, ihre Sonnenbrille oder ein Buch in Griffweite behalten.