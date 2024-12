Die Zeiten, in denen man bei AMG ein bestehendes Mercedes-Modell hernahm und daraus eine sehr sportliche Variante machte, sind vorbei. In Affalterbach entwickelt man mittlerweile eigene, sportliche Fahrzeuge. Beispiele dafür sind der aktuelle GT, der SL sowie die Vorgängergeneration des GT und des SLS.

Aktuell arbeitet man an einem High-Performance SUV und zeigt auch Bilder des Autos (mit Tarnung) bei ersten Testfahrten. Ende des Jahres beginnt auch die Kälteerprobung für das Fahrzeug. Der erste Offroader „Born in Affalterbach“ baut auf der eigenen elektrischen High-Performance-Plattform AMG.EA auf.

„SUVs zählen bereits seit vielen Jahren zu unseren beliebtesten Modellen. Dieser Entwicklung tragen wir nun erstmals mit einem SUV 'Born in Affalterbach' Rechnung. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden künftig einen absolut faszinierenden Hochleistungs-Offroader auf der AMG.EA-Basis. Für unsere neue High-Performance-Plattform gilt dabei die Losung: 'AMG First, EV Second'. Das heißt: Die Fahrzeuge werden nicht nur hervorragende EVs, sondern überzeugen vor allem auch bei klassischen AMG Tugenden wie Emotion und Performance”, sagt Michael Schiebe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes‑AMG GmbH.