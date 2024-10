DTM fährt ab 2025 mit synthetischem Kraftstoff

Am Wochenende fuhr die DTM die letzten beiden Rennen der Saison 2024 - mit einem erfolgreichen Ende für den in Wien lebenden Italiener Mirko Bortolotti, der sich erstmals zum Champion krönte. Am Rande des Rennwochenendes verkündete die DTM aber noch eine weitere Neuigkeit: Ab der kommenden Saison fährt man mit einem synthetischen, fossilfreien Kraftstoff.

Dieser neue klimafreundliche Kraftstoff soll zur Dekarbonisierung der DTM beitragen und die CO2-Emissionen um 75 Prozent reduzieren. Produziert wird der von vom Automobilweltverband FIA zertifizierte Kraftstoff von P1 Fuels, einem Green-Tech-Unternehmen aus Berlin mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz fossilfreier synthetischer Kraftstoffe. Der synthetische Kraftstoff von P1 Fuels wird unter anderem bereits in der Rallye-Weltmeisterschaft verwendet.

Neben der DTM wird dieser ab kommender Saison auch im ADAC GT Masters und in der ADAC GT4 Germany eingesetzt.

Die neue DTM-Saison startet am 25. April 2025 in Oschersleben.