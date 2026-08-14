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Das Angebot kast’lartiger Offroader, man könnte auch Reserverad-außen-Träger sagen, ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Klar, auch hier haben die SUV den echten Offroadern das Wasser abgegraben. Übrig geblieben sind noch die G-Klasse, der Landcruiser und der Defender (wobei auch der manchen Puristen schon zu sehr weichgespült wurde). Jetzt kommt aber Nachschub – und zwar aus China. Marken, die man hierzulande noch gar nicht wirklich kennt, zeigen auf und kündigen SUV an, die optisch durchaus nach Offroader aussehen und genau jenes „Boxy-Design“ mitbringen, das man bei vielen SUV vergeblich sucht. Denza Bao 05 So kommt im nächsten Jahr zum Beispiel der Bao 05. Der wird von der Marke Denza vertrieben werden und Denza wiederum gehört zum großen Imperium von BYD. Der Bao 05 schaut auf den ersten Blick nach Offroader aus und hat das Reserverad außen an der Hecktür montiert. Der Denza kommt auf eine Länge von knapp unter 5 Meter, bei einem Gewicht von fast 3 Tonnen.

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Die Basis bildet hier ein traditioneller Leiterrahmen. Für den Antrieb setzt man auf einen Plug-in-Hybrid, der setzt sich zusammen aus einem 1,5-l-Turbobenziner und zwei Elektromotoren. Die Systemleistung beträgt 544 PS (bei einem maximalen Drehmoment von 760 Nm). Der Strom wird in einem 31,8 kWh Akku gespeichert und das soll für eine elektrische Reichweite von rund 90 km gut sein.

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Ein E-Motor sitzt an der Vorderachse, der zweite an der Hinterachse, dazu kommen drei elektronische Differentialsperren und in der gehobenen Ausstattung ein hydraulisches, aktives Fahrwerk, das nicht nur die Wankbewegungen minimiert, sondern auch die Bodenfreiheit auf bis 310 mm erhöhen kann. Denza will den Bao 05 im ersten Quartal 2027 bei uns auf den Markt bringen, einen Preis gibt es noch nicht.

iCaur V27 Eine ebenfalls noch junge Marke ist iCaur – ebenfalls aus China und zum großen Chery-Konzern gehörend. Das erste Modell, mit dem man in Österreich starten will, ist der V27. Auch ein SUV, das optisch dem klassisch-kantigen Offroader-Schema folgt und sich in der 5-Meter-Länge–Region einordnet.

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Antriebstechnisch setzt man auch hier auf die Kombination aus Elektro und Verbrenner - allerdings arbeitet der Verbrenner hier als Range Extender. Das heißt, der Verbrenner, auch ein 1,5-l–Benziner, ist nur dazu da, um Strom zu erzeugen. iCaur wird den V27 nicht nur mit Allrad – und da mit zwei Elektromotoren - sondern auch als 2WD-Version anbieten. Je nach Version leistet der Antrieb 185 kW oder 335 kW, die Akkukapazität beträgt 20,4 bzw. 34,3 kWh. Die Bodenfreiheit liegt bei 224 mm und die Wattiefe bei beachtlichen 600 mm.

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