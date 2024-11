Cupra-Chef Timo Sommerauer: Warum der Terramar aus Ungarn Vorteile bringt

Der Cupra Terramar wird in Ungarn gebaut. Darf das denn sein, ein Spanier aus Ungarn? Wir profitieren da von der Zusammenarbeit im VW-Konzern. Es ist für uns schon ganz was Besonderes, das Auto in einem Audi-Werk nahe der österreichischen Grenze zu bauen. Denn erstens weiß man, wie gut die Qualität dort ist. Und zum anderen haben wir eine kurze Lieferzeit.

KURIER: Wir beginnen unsere Autofahrt mitten in der Wiener Innenstadt, weil es hinter uns eine besondere Baustelle gibt. Was entsteht hier? Timo Sommerauer: Unsere neue Cupra Garage, eine Marken-Erlebniswelt, die wir im Frühjahr eröffnen. Da werden Autos ausgestellt und es wird ein Ort der Begegnung. Ein Highlight wird unser Gastro-Partner, wo man einkehren und genießen kann.

Baut ein Audi-Werk einen Cupra anders als ein spanisches Werk?

Von der Grundphilosophie nicht, weil es natürlich Vorgaben gibt, wie das Auto gebaut werden muss. Aber natürlich freut es uns ganz besonders, bei einer Premiummarke ein Auto gebaut zu bekommen.

Wie beschreiben Sie die Marke Cupra?

Die Marke ist sicherlich nicht so, dass sie jedem extrem gut gefällt. Nicht jeder muss die Marke mögen, aber der, der einen hat, muss ihn lieben. Der Performancegedanke steht bei der Marke stark im Vordergrund und auch das Design. Man merkt das Sportliche an den Sitzen, an der Sitzposition, an der Abstimmung.

Sie fahren viel Elektroauto – wie ist der Umstieg zurück auf den Verbrenner?

Ich bin mittlerweile schon eher in der Fraktion Elektrofahrzeug angekommen. Das gefällt mir für den Alltag extrem gut. Aber beim Verbrenner ist es schon schön, wenn man da mal Gas gibt und dieses Soundgefühl hat. Das vermisst man beim Elektroauto. Und: Obwohl Laden in Österreich mittlerweile kein Problem mehr ist – wenn man abends von Salzburg nach Wien fährt und sich nicht mehr um eine Ladesäule in der Nacht kümmern muss, ist das auch ganz gut.