Citroen: Auf den Spuren der Hydropneumatik

Eigentlich kommt die Technik aus dem Rallye-Sport. Aber das will man bei Citroën nicht an die große Glocke hängen.

Schließlich geht es ja bei der "Federung mit progressivem, hydraulischem Anschlag", die beginnend mit dem Nachfolger des C4 sukzessive in alle Modelle der Marke übernommen wird, vor allem um Komfort. Und dazu hat sich Citroën ja immer schon sehr viel einfallen lassen. Man erinnere sich nur an die einzigartige Hydropneumatik, die es wegen ihrer technischen Aufwändigkeit und hohen Kosten nicht in die modernen Zeiten im PSA-Konzern geschafft hat.

Auf der Suche nach kostengünstigeren Alternativen ist man auf ein Dämpfersystem gestoßen, das sich die Sport-Abteilung des PSA-Konzerns einfallen hat lassen, um den Boliden für die Dakar-Rallye längere Federwege zu bescheren. Man ersetzte den mechanischen Anschlag im Feder-/Stoßdämpfer-System durch zwei hydraulische, die auf beiden Enden für Druck und Zug sorgen. Während der mechanische Teil nach dem Durchschlagen der Feder die Energie zum Teil wiedergibt und eine Rückfederung provoziert, absorbiert sie der hydraulische Anschlag und führt sie ab.