BMW X5: Was über die nächste Generation bekannt ist

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BMW bereitet die Ablöse der aktuellen X5-Generation vor und zeigt erste Fotos von (noch getarnten Prototypen) bei Testfahrten rund ums Werk in Spartanburg/USA, wo der Bayer demnächst vom Band laufen wird. Es wird dies das erste BMW-Serienmodell sein, das mit fünf verschiedenen Antriebsmöglichkeiten auf den Markt kommt. Als erste Version wird die vollelektrische auf den Markt gebracht, der iX5. Der basiert wie der iX3 auf der sechsten Generation der BMW eDrive-Technologie. Heißt, auch der elektrische X5 wird ein 800-Volt-System nutzen, das unter anderem für schnelles Laden sorgt. Wie schnell das im Fall des iX5 sein wird, sagt BMW noch nicht. Beim iX3 sind es aber 400 kW an einem DC-Lader. Zunächst kommt der iX5 als 60xDrive. Das bedeutet, dass die beiden Elektromotoren 425 kW/578 PS leisten. Weitere Varianten werden analog zum iX3 sicher auch noch folgen. Der Akku ist üppig dimensioniert. 141 kWh (netto) beträgt die Kapazität des Stromspeichers bei uns, in den USA sind es sogar 144 kWh. Es ist dies die bisher größte Hochvoltbatterie eines vollelektrischen BMW-Modells, erklärt man in München. Wie weit der BMW damit kommt, ist noch nicht bekannt.

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Die Plattform des neuen X5 ist aber nicht auf elektrisch allein ausgelegt, sondern erlaubt auch noch andere Antriebe - und zwar das volle Sortiment. So wird BMW den X5 auch mit klassischem Benziner und Diesel inklusive 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie anbieten. Dazu kommt ein Plug-in-Hybrid und sogar eine Wasserstoff-Variante wird dazustoßen. BMW hat den aktuellen X5 in einem Flottenversuch mit Brennstoffzelle getestet, nun kommt der neue X5 als erstes BMW-Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb. Macht in Summe fünf mögliche Antriebsvarianten.

Bekannt sind die Eckdaten für den Benziner, als 40 xDrive wird der X5 auf 400 PS kommen, und für den Plug-in-Hybrid (490 PS für den 50e xDrive). Was ist noch bekannt über den kommenden X5? Aus der Neuen Klasse übernimmt der BMW das sogenannte Heart of Joy - das ist die Steuerungseinheit für Antrieb, Bremsen, Teilfunktionen der Lenkung sowie Laden und Rekuperation, und das System regelt im Millisekunden-Bereich. Das System sorgt im iX5 und im X5 Hydrogen für Effizienz, indem beim Verzögern per Rekuperation mehr Energie zurückgewonnen wird. Und in den Versionen mit Verbrennermotor sorgen die hochvernetzten Fahrdynamiksysteme dafür, dass das Fahrzeug sein Traktionspotenzial jederzeit optimal ausnutzen kann und ein souveränes Fahrverhalten bietet, erklären die Entwickler.