BMW iX3 Neue Klasse: Die Freude am Gefahrenwerden

Mit der Neuen Klasse, in Anlehnung an die gleichnamige Serie ab 1962 (die mit dem 1500 startete), will BMW in die Zukunft fahren. Die Bayern setzen damit alles auf eine Karte: investierten Milliarden in die Entwicklung, errichteten ein modernes Werk in Debrecen (auch um Milliarden) und sprechen selbst von der „Neudefinition der Marke“. Ob das gelungen ist, werden letztlich die Verkaufszahlen und der Anklang bei den Kunden zeigen. Bei unserem Test mit dem neuen iX3 kam es aber gleich zu mehreren Begeistungsmomenten. Kurz zusammengefasst: – Technologisch ist die Neue Klasse ein echter Sprung in eine neue Ära – herausragend ist die schnelle Software (mit Superbrain-Computern), die 800-Volt-Technologie, der riesige Akku mit 108,7 kWh und die fast 600 Kilometer, die wir damit zurücklegen konnten. – Der Autobahn-Assistent funktioniert gespenstisch anders – und gut. – Die Panorama-Projektion an der Frontscheibe über die gesamte Breite ist ein übersichtliches, praktisches Novum.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Neue Klasse, neues Design: Der BMW iX3 ist bullig, kastig und schnörkellos. Die Niere ist klein und hoch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Auch genannt: Neue Klasse

Die Langstreckentests Wir fuhren gleich zwei Mal auf der Langstrecke mit dem iX3, die Ziele 250 bzw. 280 Kilometer entfernt. Auf der Autobahn wählten wir nicht gerade akkuschonende 130 km/h als Reisegeschwindigkeit, was uns bei beiden Reisen locker hin und retour brachte. Der durchschnittliche Verbrauch pendelte sich bei 18 bis 20 kWh pro 100 Kilometer ein. Wir kamen also jeweils mit einer schönen Restreichweite wieder in Wien an. Die Kombination große Batterie, überschaubarer Verbrauch macht den iX3 zum ausdauernden Langstreckenläufer. Gespenstisch selbstständig arbeitet der Autobahn-Assistent. Er ermöglicht autonomes Fahren, quasi next Level, hält den Abstand zum vorderen Fahrzeug, lenkt, bremst, wechselt die Spur und überholt eigenständig. Dabei kann man die Hände vom Lenkrad nehmen – wir haben das bis zu 30 Minuten lang durchgehalten –, und darf sich über das Gefahrenwerden freuen. Die Augen müssen dabei aber auf der Straße bleiben. Solange man aufmerksam bleibt (der BMW weiß das genau), fährt das Auto ganz allein. Den Spurwechsel oder das Überholmanöver leitet man per Blick in die Außenspiegel an. Das System heißt Symbiotic Drive und funktioniert gut. Nur Baustellen mag es nicht, dann werden die Hände auf dem Lenkrad eingefordert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WERK Cockpit mit Info-Projektion auf der Scheibe und auffälligem Mitteldisplay.

Viel Panorama Im Inneren fällt die Panorama-Infoleiste auf, die sich über die gesamte Windschutzscheibe zieht. Dort sind alle wichtigen Informationen für Fahrer und Beifahrer jederzeit ablesbar. Das Scheiben-Display ist der Ersatz für ein klassisches Fahrerdisplay, es gibt aber Head-up- und Mitteldisplay in übergroßer Ausführung. Geschmacklich kann man über Letzteres streiten – die Form ist sechseckig, wie ein Parallelogramm mit abgeschrägten Kanten. Dieser, sich zum Fahrer neigende Bildschirm, steht irgendwie verloren da, wirkt unintegriert – aber wieder: ob das gefällt, ist individuell. Fahren lässt es sich mit dem Raumwunder und all seinen Annehmlichkeiten sehr gemütlich. Die Variante 50 xDrive hat vorne einen Asynchronmotor und hinten eine stromerregte Synchronmaschine: 345 kW Leistung (469 PS) und ein Drehmoment von 645 Nm bringt der iX3 damit auf die Straße. Das Fahrwerk gibt ein eher weiches Gefühl, es kommt ohne adaptive Dämpfer oder Luftfederung aus und ist ein guter Kompromiss zwischen Wankresistenz und Komfort. Das Design des iX3 ist bullig, kastig, kantig und schnörkellos. Chrom ist definitiv out, die Formen fließen ineinander und laufen auf eines zusammen: die schmale, jetzt wieder aufgestellte Niere, so wie damals, 1962.