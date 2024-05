Um das 25-Jahr-Jubiläum zu würdigen bringt Audi nun eine spezielle Serie - den RS4 Avant Edition 25 years . Der bekommt noch mehr Leistung - der V6-Biturbo leistet 470 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern. Das entspricht einem Plus von 20 PS im Vergleich zum RS 4 Avant. Damit beschleunigt der Jubiläums-Audi in 3,7 Sekunden auf 100 km/h, die Spitze gibt man in Ingolstadt mit 300 km/h an. Als entsprechende Gegenkraft verbaut Audi serienmäßig eine RS-Keramikbremsanlage .

Was die Elektronik betrifft, so sorgt eine überarbeitete Software im Getriebesteuergerät für verringerten Schaltzeiten und für eine spürbar größere Spreizung zwischen den einzelnen Fahrmodi. Exklusiv für das Jubiläumsmodell wurden an der Vorderachse der Negativsturz auf zwei Grad vergrößert und es wurden dort steifere Querlenkerlager verbaut.

Was die Lackierung betrifft, so wird es den Audi in Imolagelb, Nardograu und Mythosschwarz geben. Die Zierleisten an den Seitenscheiben in Schwarz glänzend ausgeführt, die Spange in den Rückleuchten bei der Edition ist ebenso schwarz. Die Audi Ringe und Schriftzüge sind ebenfalls in Schwarz glänzend gestaltet und die Matrix LED-Scheinwerfer wurden mit RS-spezifisch abgedunkelten Blenden versehen. Die Dachreling entfällt, um eine noch flachere, sportlichere Silhouette zu erhalten. Ein entsprechender „RS 4 edition 25 years“-Schriftzug ist in den Fenstern zwischen C- und D-Säule eingeprägt.

250 Exemplare werden gebaut und ab Juni kann der Audi RS 4 Avant edition 25 years bestellt werden. Die Preise für Österreich werden zum Verkaufsstart bekannt gegeben.