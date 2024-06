Wir reden hier freilich vom Q8 mit Verbrenner - es gibt das SUV mittlerweile auch als rein elektrischen Q8 e-tron. Das heißt, dass wie gehabt ein V8 unter der Motorhaube steckt. Der RS Q8 bleibt auch nach dem Update bei 600 PS . Im Performance steigt die Leistung hingegen auf 640 PS . Und das macht ihn zum stärksten in Serie gefertigten Verbrennungsmotor in der Geschichte der Audi Sport GmbH.

Offenbar gab es Bedarf an noch mehr Kraft im großen Audi-SUV. Es war ja nicht so, dass man diesbezüglich bislang zu wenig offerieren konnte. Neben einem RS gibt es einen SQ8 (auch nicht schwach motorisiert). Trotzdem bringt Audi nun auch für den Q8 einen RS als Performance-Version .

Analog zum Update für den normalen Q8 wurde auch bei den RS-Versionen das Design aufgefrischt. Damit bekommt der Q8 Matrix LED-Scheinwerfer. Optional stehen HD Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht als Zusatzfernlicht zur Wahl. Im Unterschied zum Grundmodell sorgt eine abgedunkelte Blende für die optische Differenzierung. Der Fahrer kann sich zwischen fünf digitalen Tagfahrlichtsignaturen entscheiden - wobei eines im Design einer Zielflagge nur dem RS vorbehalten ist.

Eine neue Frontschürze mit markanten Lufteinlässen und auffälliger Wabenstruktur sowie einem Blade in Schwarz hochglanz (Grau matt beim Performance) soll die RS-Versionen Top-Modelle der Baureihe hervorheben. Für den großen Singleframe hat man eine neu interpretierte Wabenstruktur entworfen, wobei jede einzelne Wabe nun dreidimensional gestaltet ist.

Nur für den RS Q8 Performance ist ein 23-Zoll-Leichtbaurad bestellbar, dessen Fertigung in einem aufwendigen Schmiede-Fräs-Verfahren erfolgt. Das aus dem Motorsport inspirierte 5-Y-Speichen-Design sorgt für eine optimale Bremsenkühlung. Darüber hinaus spart es im Vergleich zum serienmäßigen 22-Zoll-Rad circa fünf Kilogramm ungefederte Masse ein.

Ebenfalls exklusiv für den Performance kann man ein Designpaket fürs Interieur in Blau bekommen. Die Gurte sind dabei stets vollflächig in Ozeanblau eingefärbt. Das Lenkrad ist in Alcantara ausgeführt. Der Wählhebelknauf und die Spange der Mittelkonsole seitlich bestehen aus Mikrofaser Dinamica. Weitere Besonderheit des neuen Topmodells: Neben einer Einstiegs-LED, die den Schriftzug „RS performance“ auf den Boden projiziert, verfügt das 12,3 Zoll große Audi virtual cockpit plus über eine Schaltblitzanzeige im manuellen Getriebemodus. Sie skaliert die Drehzahl analog zum Motorsport von grün über gelb bis rot blinkend, um den optimalen Zeitpunkt für den Gangwechsel anzuzeigen.