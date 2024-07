Audi ordnet die Zahlen für seine Autos neu. Grundidee dahinter ist, dass alle rein Elektrischen eine gerade Zahl bekommen (also Q4, Q6, etc.) und die mit Verbrenner eine ungerade. Und nachdem der Nachfolger des A4 bei den Verbrennern bleiben wird, braucht er eine ungerade Zahl und wird somit zum A5. Was sich nicht ändert, ist, dass es zwei Karosserievarianten gibt - den A5 wird es als Limousine (allerdings mit einer großen Heckklappe) und als Avant geben, wobei man erwartet, dass 90 Prozent der Avant ordern werden.

Der A5 basiert als erster Audi auf der Premium Platform Combustion. Also Verbrenner: Man hat die Wahl zwischen Benzinern und Diesel. Für den Anfang bietet Audi den A5 mit einem 2,0 TFSI-Benziner mit 150 PS oder 204 PS an. Der schwächere TFSI kommt mit Frontantrieb, der stärkere mit Front- oder Allrad. Dazu kommt ein 2,0 TDI mit 204 PS. Zur Effizienz- und Komfortsteigerung ist der TDI-Motor mittels des neuen 48-Volt-MHEV-plus-Systems teilelektrifiziert. Wahlweise gibt's Front- oder Allradantrieb und serienmäßig bekommen alle ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Für das Topmodell, den S5, verbaut Audi einen 3,0-l-V6 mit 367 PS (auch der bekommt das MHEV-plus-System).