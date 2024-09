Natürlich spart man nicht mit Superlativen. Der Sportwagen wird von einem 5,2-l-V12-Zylinder mit Biturbo-Aufladung angetrieben. Der Motor leistet 835 PS und Aston Martin rechnet vor, dass sich seit der Einführung des DB7 Vantage im Jahr 1999 die Leistungs- und Drehmomentwerte der V12-Flaggschiffmodelle der Marke verdoppelt haben. So ist der neue Vanquish 345 km/h schnell - so eine Geschwindigkeit hat bislang noch kein Serienauto von Aston Martin erreicht.

Jedenfalls ist der neue Vanquish das leistungsstärkste Flaggschiff in der Geschichte von Aston Martin. Und damit kehrt auch der legendäre Name "Vanquish" - nachdem die vorige Generation 2018 ausgelaufen ist - wieder zurück.

Anno 2002 fuhr James Bond den damals neuen Vanquish V12 im Film "Stirb an einem anderen Tag". Ob Bond in einem zukünftigen Streifen auf den neuen Vanquish zurückgreifen darf, wird sich noch zeigen.

Technisch gibt es nun ein elektronisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Es ist in das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) integriert und kann innerhalb von 135 Millisekunden von vollständig geöffnet auf 100 Prozent gesperrt

umschalten. In Kombination mit der neuesten ESP-Technologie soll es die

dynamischen Fähigkeiten des Vanquish erheblich verbessern.

Der Sportwagen ist als zweisitziger Super-GT ausgelegt. Serienmäßig ist er unter anderem mit einem durchgehenden Panorama-Glasdach ausgestattet. Es ist getönt und gewährleistet eine Lichtdurchlässigkeit von sechs Prozent.

Alle wichtigen Bedienelemente im Cockpit sind zentral angebracht, sodass die häufig genutzten Funktionen leicht zu erreichen sind. Die nötigen Informationen erhält der Fahrer über ein volldigitales 10,25-Zoll-TFT-Fahrerdisplay und einen 10,25-Zoll-Touchscreen. Der Vanquish ist mit Aston Martins Infotainmentsystem der nächsten Generation ausgestattet (das System ist bereits im DB12, Vantage und DBX707 im Einsatz). Das Navigationssystem arbeitet dabei mit einer "WHAT3WORDS"-Zieleingabe.

Der neue Vanquish ist in der Produktion auf weniger als 1000 Exemplare pro Jahr limitiert, heißt es aus Gaydon. Und Firmenchef Lawrence Stroll schwärmt sowieso von dem Auto: "Ein Statement, das unserer Mission gerecht wird, die leistungsstärksten, schönsten und aufregendsten Autos auf dem Markt der Ultra-Luxus-Sportwagen zu bauen. Als solcher ist der Vanquish der wahrhaftigste aller Aston Martins."