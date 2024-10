Alfa Romeo: Der 4C kommt noch einmal - in einer speziellen Auflage

Die Kollektion besteht aus drei einzigartigen Exemplaren , die von Larini und dem Centro Stile Alfa Romeo personalisiert wurden. Jedes Modell zeichnet sich durch eine exklusive Lackierung aus – Piniengrün, Pflaumenrot und Ockergelb. Diese Farbpalette inspiriert sich an den legendären Wagenfarben der damaligen Giulia GT. Jedes Exemplar des 4C Collezione GT ist mit Details personalisiert, wie z. B. die spezielle schwarze Mikrofaserpolsterung für die Sitze, die den nötigen Halt garantiert. Die Leichtmetallfelgen sind in der Karosseriefarbe gehalten. Im Innenraum gibts natürlich ein Emblem mit dem Autogramm von Nicola Larini auf dem Armaturenbrett.

Der 4C war - als er 2013 auf den Markt kam - ein sportlicher Zweisitzer mit Hinterradantrieb und Mittelmotor. Der Turbo leistete 240 PS und mehr war bei dem überschaubaren Gewicht des Alfa gar nicht notwendig. Auf 100 km/h beschleunigte die Flunder in 4,5 Sekunden. Neben einem Coupe gab es auch eine Spider-Version vom 4C.

Mit der Kollektion feiert man die Verbindung von Alfa Romeo und dem Autorennfahrer Nicola Larini. Zwischen 1992 und 1993 sammelte er außergewöhnliche Erfolge mit Alfa Romeo und führte den 155 V6 TI zum Sieg in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Larini war auch in der Formel-1 am Start (Coloni, Osella, Ligier und Modena), Anfang der 1990er war er Test- und Ersatzfahrer bei Ferrari und bestritt 1994 zwei GP an der Seite von Gerhard Berger (als Ersatz für Jean Alesi).